India vs USA Live Streaming: भारत का टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच आज; जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें लाइव

संक्षेप: India vs USA Live Streaming T20 World Cup: इंडिया वर्सेस यूएसए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। आईए जानते हैं, इस मैच को आप कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं।

India vs USA Live Streaming T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज यानी शनिवार, 7 फरवरी से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले ही दिन टीम इंडिया भी अपने अभियान का आगाज करेगी। आज कुल तीन मैच खेले जाने हैं। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया आज शाम एक्शन में नजर आएगी। गत चैंपियन भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच यूएसए से हैं। यूएसए ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप क सुपर-6 में अपनी जगह बनाकर 2026 के टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई थी। वॉर्म-अप मैचों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। वहीं टीम इंडिया भी पूरी तैयारी के साथ टाइटल डिफेंड करने उतरी है। आईए एक नजर IND vs USA मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं।

India vs USA Live Streaming T20 World Cup 3rd Match: How To Watch IND vs USA Live Match TV Online इंडिया वर्सेस यूएसए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच कब खेला जाएगा? India vs USA टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच आज यानी शनिवार, 7 फरवरी को खेला जाएगा।

IND vs USA T20 World Cup 2026 3rd Match कहां खेला जाएगा? इंडिया वर्सेस यूएसए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs USA टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच कितने बजे शुरू होगा? IND vs USA T20 World Cup 2026 3rd Match भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानि 6.30 पर मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस यूएसए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव? India vs USA टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर अलग-अलग भाषाओं में लाइव देख सकते हैं।

IND vs USA T20 World Cup 2026 3rd Match की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी? इंडिया वर्सेस यूएसए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप जियोहॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर उठा सकते हैं।

JioStar के टीवी और डिजिटल कवरेज पर हर मैच पांच भाषाओं - इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में उपलब्ध होगा, साथ ही JioHotstar पर अतिरिक्त क्षेत्रीय फीड (बंगाली, भोजपुरी और हरियाणवी) भी उपलब्ध होंगी। सभी टीम इंडिया मैचों, सेमी-फाइनल और फाइनल के लिए मराठी और भारतीय सांकेतिक भाषा में कवरेज JioHotstar पर उपलब्ध होगा।

पिछले ICC इवेंट्स की सफलता के बाद, मोबाइल-फर्स्ट दर्शकों के लिए JioHotstar पर एक बार फिर इंग्लिश और हिंदी में वर्टिकल लाइव फीड उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अलावा, JioHotstar पर दर्शकों के पास 360 व्यू और मल्टी-कैम फीचर के ज़रिए गेम का आनंद लेने का विकल्प भी होगा - यह एक खास POV/नज़रिए से लाइव मैच से जुड़ने का विकल्प है - हीरो, स्टंप, बैटरी, फील्ड व्यू और मल्टी-व्यू।

JioStar ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के दौरान कई मैचों की देश भर में स्क्रीनिंग के लिए PVR – Inox के साथ पार्टनरशिप की है।

इंडिया वर्सेस यूएसए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच फ्री में कैसे देखें? India vs USA टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच आप फ्री में डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं।इसका सीधा प्रसारण इस चैनल पर भी किया जाएगा। यहां ध्याना देना होगा कि डीडी स्पोर्ट्स एचडी सिर्फ उन मैचों को टेलीकास्ट करेगा जिसमें भारतीय टीम खेल रही हो। मतलब साफ है कि भारत वाले मैचों को इस चैनल पर फ्री में देखा जा सकता है। जिनके पास डीडी फ्री डिश है वो यूजर्स डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सभी मैच देख सकते हैं।

IND vs USA स्क्वॉड टी20 वर्ल्ड कप 2026: भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह