संजू सैमसन का कैसा रहा है 2025 में प्रदर्शन,शुभमन गिल के आने से जगह खोने का बढ़ा खतरा

विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन 2025 में टी20 इंटरनेशनल में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। उन्होंने पांच मैचों में 51 रन बनाए हैं। हालांकि केरल लीग में उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया था और पांच मैच में 368 रन बनाए।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन पिछले कुछ सालों से भारतीय टीम में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में संजू सैमसन ने तीन शतक लगाए हैं लेकिन अन्य मैचों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। एशिया कप 2025 में संजू सैमसन का चयन हुआ तो है लेकिन प्लेइंग इलेवन में उन्हें जगह मिलेगी या नहीं इस पर संशय है। अगर उन्हें जगह मिलती है तो वह कहां खेलेंगे, इस पर भी निर्णय नहीं हुआ है। संजू पिछले कुछ समय से टी20 में बतौर ओपनर खेल रहे हैं लेकिन एशिया कप स्क्वॉड में शुभमन गिल की वापसी से उनकी ये जगह भी खतरे में है।

भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल टेस्ट में पहले नंबर-3 और अब अब नंबर-4 पर खेलते हैं लेकिन सफेद गेंद में वह एक ओपनर हैं। शुभमन गिल प्लेइंग इलेवन में मौजूद होंगे, जिसका मतलब है कि उनके आने से अभिषेक शर्मा या सैमसन में से किसी एक को अपना स्थान देना होगा। भारत के लिए पिछले 12 टी20 से लगातार अभिषेक और सैमसन की जोड़ी ही पारी का आगाज कर रही है। गिल के टी20 टीम में उप कप्तान के रूप में वापसी करने के बाद यह तय था कि उन्हें फिर से पारी आगाज करने का मौका मिलेगा। टीम प्रबंधन के सामने अब मुश्किल फैसला है कि सैमसन को अंतिम एकादश में रखा जाए या उनके लिए शीर्ष तीन में जगह बनाई जाए या फिर जितेश शर्मा को खिलाया जाए जो फिनिशर की भूमिका से अच्छी वाकिफ हैं।

संजू सैमसन ने 2025 में पांच टी20 मैच खेले हैं और सिर्फ 51 रन ही बना सके हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 51 रहा है। आईपीएल 2025 में भी संजू उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे। उन्होंने 9 मैचों में 285 रन बनाए थे और ज्यादातर समय चोटिल रहे थे। पिछले एक साल में ही संजू ने भारतीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय टी-20 में खेलते हुए 12 मैचों में तीन शतक जड़े हैं, हाल में वो फुल फॉर्म में भी चल रहे हैं।

केरल लीग को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। अबतक खेले मैचों में ही उनका तूफानी अवतार किसी से छिपा नहीं है। केरल लीग में उन्होंने केवल पांच मैच खेले जिसमें उन्होंने 368 रन बनाएं जिसमें 24 चौके और 30 छक्के शामिल हैं। इसी दौरान उन्होंने चार अर्धशतक और एक शतक भी जड़ा। उनका एक गेंद पर 13 रन बनाना भी काफी चर्चा में रहा था। इसी लीग में संजू का स्ट्राइक रेट 186 रहा था जो काबिल ए तारीफ है।