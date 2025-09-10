India vs UAE Probable Playing XI Asia Cup who will play today Sanju Samson Shubman Gill Suryakumar Yadav Rinku Singh सैमसन-रिंकू और कुलदीप OUT! इन 11 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका? क्या होगी सूर्या-गंभीर की रणनीति, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs UAE Probable Playing XI Asia Cup who will play today Sanju Samson Shubman Gill Suryakumar Yadav Rinku Singh

सैमसन-रिंकू और कुलदीप OUT! इन 11 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका? क्या होगी सूर्या-गंभीर की रणनीति

India vs UAE Probable Playing XI Asia Cup- सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर की जोड़ी आज यूएई के खिलाफ मैच में संजू सैमसन समेत रिंकू सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा को बेंच पर बैठा सकती है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 09:05 AM
share Share
Follow Us on
सैमसन-रिंकू और कुलदीप OUT! इन 11 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका? क्या होगी सूर्या-गंभीर की रणनीति

India vs UAE Probable Playing XI Asia Cup- एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज आज टीम इंडिया यूएई के खिलाफ करने जा रही है। 2 फरवरी के बाद भारत का यह पहला T20I मैच है ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर को प्लेइंग XI चुनने के लिए काफी माथा पच्ची करनी होगी। आगामी टी20 वर्ल्ड कप ध्यान में रखते हुए आज के मैच की प्लेइंग XI का चयन हो सकता है। बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए 15 खिलाड़ियों के स्क्वॉड का ऐलान किया है जिसमें से आज 4 खिलाड़ियों को बेंच पर बैठना पड़ेगा ही। आईए जानते हैं ये कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:भारत आज करेगा एशिया कप में अपने अभियान का आगाज, जानें कितने बजे शुरू होगा मैच

शुभमन गिल की ना सिर्फ टी20 सेटअप में वापसी हुई है बल्कि उन्हें उप-कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ऐसे में उनका आज के मुकाबले में खेलना तय है। गिल अगर प्लेइंग XI में आते हैं तो वह अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज कर सकते हैं जिस वजह से संजू सैमसन का पत्ता कट सकता है।

सैमसन और जितेश शर्मा के रूप में भारत के पास दो विकेट कीपर के विकल्प है। मगर जब बात फिनिशर की या नंबर-6 या 7 पर बैटिंग करने की आती है तो जितेश सैमसन से आगे हैं।

संजू सैमसन के अलावा रिंकू सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा को बेंच गर्म करना पड़ सकता है।

रिंकू की जगह टीम में इस वजह से नहीं बन सकती क्योंकि भारत के पास हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और जितेश शर्मा के रूप में 3-3 फिनिशर हैं। पांड्या और दुबे तो गेंदबाजी भी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:IND vs UAE: दुबई की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, जानें किसे मिलेगा फायदा?

वहीं कुलदीप यादव के खेलने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि बैटिंग लंबी करने के चलते सूर्या-गंभीर की जोड़ी अक्षर पटेल को तवज्जो दे सकती है।

टीम में जसप्रीत बुमराह और टी20 स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह के होने की वजह से हर्षित राणा को मौके का इंतजार करना होगा।

भारत की संभावित XI: शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

बेंच- संजू सैमसन, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव

Indian Cricket Team Asia Cup 2025 Sanju Samson अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |