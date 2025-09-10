India vs UAE Asia Cup Live Streaming Know When Where and How To Watch IND vs UAE Today Match Online India vs UAE Asia Cup Live Streaming: हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स नहीं…यहां देखें IND vs UAE लाइव मैच, Cricket Hindi News - Hindustan
India vs UAE Asia Cup Live Streaming- इंडिया वर्सेस यूएई एशिया कप 2025 का दूसरा मैच आजा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। IND vs UAE मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 06:29 AM
India vs UAE Asia Cup Live Streaming- सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया आज यानी बुधवार, 10 सितंबर को एशिया कप 2025 में अपने अभियान का आगाज करेगी। भारत का पहला मैच मेजबान यूएई से होने वाला है। IND vs UAE मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, भारतीय समयानुसार मैच रात 8 बजे शुरू होगा जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और मोहम्मद वसीम- आधा घंटा पहले यानी साढ़े सात बजे मैदान पर उतरेंगे। इस मैच में भारतीय टीम फेवरेट है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम लगातार 5 द्विपक्षीय सीरीज जीतकर यहां पहुंची है। भारत ने पिछले 20 में से 17 T20I मैच जीते हैं। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस यूएई मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस यूएई एशिया कप 2025 का दूसरा मैच कब खेला जाएगा?

India vs UAE एशिया कप 2025 का दूसरा मैच आज 10 सितंबर को खेला जाएगा।

IND vs UAE Asia Cup 2025 का दूसरा मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस यूएई एशिया कप 2025 का दूसरा मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs UAE एशिया कप 2025 का दूसरा मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs UAE Asia Cup 2025 का दूसरा मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और मोहम्मद वसीम- आधा घंटा पहले यानी 7:30 बजे मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस यूएई एशिया कप 2025 के दूसरे मैच को टीवी पर लाइव कैसे देखें?

India vs UAE एशिया कप 2025 के दूसरे मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। सोनी टेन 2 एचडी/एसडी, सोनी 3 एचडी/एसडी, सोनीली 4 एचडी/एसडी और सोनी सिक्स एचडी/एसडी भारत में मैचों का सीधा प्रसारण करेंगे।

IND vs UAE Asia Cup 2025 के दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इंडिया वर्सेस यूएई एशिया कप 2025 के दूसरे मैच का ऑनलाइन लुत्फ आप सोनी लिव ऐप या उनकी वेबसाइट के जरिए उठा सकते हैं। वहीं इसके अलावा आप IND vs UAE मैच के लाइव स्कोर, रिकॉर्ड्स और मैच से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस यूएई स्क्वॉड

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह

संयुक्त अरब अमीरात टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पराशर, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह

