लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी की पहली ही गेंद पर छक्का! अभिषेक शर्मा ने वो किया जो पहले नहीं हुआ

विध्वंसक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने यूएई के खिलाफ बुधवार को भारतीय पारी की छक्के से शुरुआत की। टी20 इंटरनेशनल में किसी पारी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने वाले वह चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय हैं।

एशिया कप में बुधवार को यूएई के खिलाफ भारत के पहले मैच में ओपनर अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने वो कर दिखाया जो टी20 इंटरनेशनल में आज तक किसी दूसरे भारतीय बल्लेबाज नहीं किया था। उन्होंने पारी की शुरुआत की और पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। इस तरह वह T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए।

वैसे टी20 इंटरनेशनल में इससे पहले भी तीन भारतीयों ने पारी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने का करिश्मा किया है। लेकिन तीनों ही बार भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा था, लक्ष्य का पीछा नहीं।

भारत ने बुधवार को एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत की। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बाएं हाथ के लेग स्पिनर कुलदीप यादव की कातिलाना गेंदबाजी की बदौलत यूएई की पूरी टीम 13.1 ओवर में महज 57 रन बनाकर आउट हो गई। यादव ने 4 विकेट झटके। शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के खाते में 1-1 विकेट आए।

भारत को जीत के लिए सिर्फ 58 रन का लक्ष्य मिला। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान में आई। यूएई की तरफ से हैदर अली ने गेंदबाजी की शुरुआत की। शर्मा ने उनकी पहली ही गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से सिक्स के लिए भेज दिया।

इस तरह अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए टी20 पारी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा। टी20 में भारतीय पारी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने का कारनामा करने वाले वह चौथे बल्लेबाज बने। इससे पहले 2021 में रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में पारी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 2024 में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसा किया। संजू सैमसन ने इसी साल मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ पारी की पहली ही गेंद पर सिक्स लगाया। रोहित, जायसवाल और सैमसन ने जब ये कारनामा किया तब भारत लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि मैच में पहले बल्लेबाजी कर रहा था।

अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 16 गेंदों में 30 रन कूटे। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 3 छक्के जड़े। उनके आउट होने के बाद उपकप्तान शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद रहते हुए भारत को पांचवें ओवर में ही 9 विकेट से जीत दिला दी।