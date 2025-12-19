Cricket Logo
India vs Sri Lanka U19 Asia Cup Semi Final Live Streaming: हॉटस्टार नहीं…यहां देखें IND U19 vs SL U19 सेमीफाइनल मैच लाइव

संक्षेप:

India vs Sri Lanka U19 Asia Cup Semi Final Live Streaming: इंडिया वर्सेस श्रीलंका U19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला आज दुबई के आईसीसी अकैडमी ग्राउंड पर खेला जाना है। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान बांग्लादेश से भिड़ेगा।

Dec 19, 2025 07:24 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
India vs Sri Lanka U19 Asia Cup Semi Final Live Streaming- इंडिया वर्सेस श्रीलंका U19 एशिया कप का सेमीफाइनल मैच आज यानी शुक्रवार, 19 दिसंबर को खेला जाना है। IND U19 vs SL U19 मैच दुबई के आईसीसी अकैडमी ग्राउंड पर होगा, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से भिड़ेगी। अगर दोनों सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें जीतने में सफल रहती है तो फाइनल में फैंस को एक बार फिर हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। बता दें, ग्रुप स्टेज में भारत की जब इस टूर्नामेंट में पहली बार पाकिस्तान से भिड़ंत हुई थी, तो टीम इंडिया ने अपने चिर-प्रतिद्वंद्वियों को बुरी तरह रौंदा था। पाकिस्तान के भिड़ने से पहले भारत की सोच आज श्रीलंका को धूल चटाने पर होगी। आईए एक नजर India U19 vs Sri Lanka U19 मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

IND vs SL U19 एशिया कप 2025 सेमीफाइनल - मैच डिटेल्स

भारत और श्रीलंका के बीच U-19 एशिया कप 2025 सेमीफाइनल कब है?

भारत और श्रीलंका के बीच U-19 एशिया कप 2025 सेमीफाइनल शुक्रवार, 19 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे IST पर शुरू होगा।

भारत और श्रीलंका के बीच U-19 एशिया कप 2025 सेमीफाइनल का टॉस कब होगा?

भारत और श्रीलंका के बीच U-19 एशिया कप 2025 सेमीफाइनल का टॉस सुबह 10:00 बजे IST पर होगा।

भारत और श्रीलंका के बीच U-19 एशिया कप 2025 सेमीफाइनल कहां होगा?

भारत और श्रीलंका के बीच U-19 एशिया कप 2025 सेमीफाइनल दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड में होगा।

भारत और श्रीलंका के बीच U-19 एशिया कप 2025 सेमीफाइनल कैसे देखें लाइव?

भारत और श्रीलंका के बीच U-19 एशिया कप 2025 सेमीफाइनल का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और SonyLiv पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा।

इंडिया वर्सेस श्रीलंका U19 एशिया कप स्क्वॉड-

भारत U19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, उधव मोहन, किशन कुमार सिंह, नमन पुष्पक, हेनिल पटेल, आरोन जॉर्ज, युवराज गोहिल

श्रीलंका U19 टीम: दिमंथा महाविथाना, वीरन चामुदिथा, किथमा विथानापतिराना, कविजा गमागे, विमथ दिनसारा (कप्तान), चमिका हेनातिगाला, डुलनिथ सिगेरा, एडम हिल्मी (डब्ल्यू), सेठमिका सेनेविरत्ने, रसिथ निमसारा, थारुशा नवोद्य, मथुलन कुगाथास, विग्नेश्वरन आकाश, थारुशा नेथसारा, सनुजा निंदुवारा

