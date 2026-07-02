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श्रीलंका में भारतीय टीम कब और कहां खेलेगी टेस्ट मैच? SLC ने कर दिया शेड्यूल का ऐलान

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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India tour of Sri Lanka 2026 Schedule: भारत को श्रीलंका को अगले महीने श्रीलंका की धरती पर दो टेस्ट मैच खेलने हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने टेस्ट सीरीज का शेड्यूल घोषित कर दिया है। 

श्रीलंका में भारतीय टीम कब और कहां खेलेगी टेस्ट मैच? SLC ने कर दिया शेड्यूल का ऐलान

भारतीय टीम अगले महीने श्रीलंका का दौरे करेगी। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 चक्र का हिस्सा है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। भारत स्वतंत्रता दिवस पर एक्शन में होगा। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंघलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। दोनों मैच स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होंगे। भारत ने पिछली बार 2017 में टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा किया था। तब भारत ने मेजबान टीम को 3-0 से शिकस्त दी थी।

भारत ने स्वतंत्रता दिवस पर इतने टेस्ट खेले

भारत ने अब तक 15 अगस्त पर पांच टेस्ट मैच खेले हैं। इन पांच मैचों में से भारत को सिर्फ एक में जीत मिली है जबकि तीन में हार झेलनी पड़ी। एक बेनतीजा रहा। 15 अगस्त को भारत ने पहली बार टेस्ट मैच 1952 में खेला था। तब टीम इंडिया की इंग्लैंड से टक्कर हुई थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद, भारत ने स्वतंत्रता दिवस पर अगला मैच 2001 में श्रीलंका से खेला। इस मैच में भारत 10 विकेट से हारा था। भारत को 2014 में स्वतंत्रता दिवस पर इंग्लैंड और 2015 में श्रीलंका से हार मिली थी। भारत को स्वतंत्रता दिवस पर एकमात्र जीत 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ नसीब हुई। उस वक्त विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उसके बाद से भारत अब जाकर स्वतंत्रता दिवस पर टेस्ट खेलेगा।

तालिका में किस नंबर भारत और श्रीलंका?

भारत डब्ल्यूटीसी के मौजूदा चक्र की अंक तालिका में फिलहाल चौथे पायदान पर है जबकि श्रीलंका पांचवें नंबर पर है। भारत ने पिछला टेस्ट जून में अफगानिस्तान के विरुद्ध खेला था, जिसमें ऐतिहासिक दर्ज की। यह एकमात्र टेस्ट मैच डब्ल्यूटीसी का हिस्सा नहीं था। भारत ने पिछली टेस्ट सीरीज नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी। इस घरेलू सीरीज में भारत का 0-2 से सूपड़ा साफ हुआ था। भारतीय टीम अभी इंग्लैंड दौरे पर है, जहां पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। वहीं, श्रीलंका टीम फिलहाल वेस्टइंडीज दौरे पर है। श्रीलंका को पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने एक पारी और 217 रनों से रौंदा। दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच तीन जुलाई से आयोजित होगा।

T20I मैचों पर नहीं बनी बात

श्रीलंका और भारत के क्रिकेट बोर्ड ने दौरे में तीन टी20 मैच जोड़ने की संभावना पर चर्चा की थी लेकिन बात नहीं बनी। एलएसजी की विज्ञप्ति में सबसे छोटे फॉर्मेट के मुकाबलों का कोई जिक्र नहीं है।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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