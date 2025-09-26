संजू सैमसन समेत ये 3 खिलाड़ी आज होंगे बाहर...देखें IND vs SL मैच की संभावित प्लेइंग XI

India vs Sri Lanka probable playing XI- श्रीलंका के खिलाफ डेड रबड़ मैच में सूर्यकुमार यादव बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। सैमसन, दुबे और बुमराह की जगह आज जितेश, रिंकू और अर्शदीप खेल सकते हैं।

India vs Sri Lanka probable playing XI- इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर-4 का 18वां मैच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। फाइनल के लिए भारत और पाकिस्तान का नाम कन्फर्म हो चुका है, ऐसे में यह एक डेड रबड़ मैच है। सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर की जोड़ी इस मैच का फायदा अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए उठा सकते हैं। रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह जैसे टैलेंटेड टीम कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर बैठे हैं, ऐसे में आज उन्हें इस मुकाबले में मैदान पर उतरने का मौका मिल सकता है। सवाल यह है कि ये खिलाड़ी किनकी जगह आएंगे? तो आईए एक नजर IND vs SL प्लेइंग XI पर डालते हैं-

रिंकू सिंह 2 खिलाड़ियों को कर सकते हैं रिप्लेस सूर्यकुमार यादव को अगर रिंकू सिंह को प्लेइंग XI में शामिल करना है तो वह उन्हें दो खिलाड़ियों से रिप्लेस कर सकते हैं। पहले तिलक वर्मा और दूसरे शिवम दुबे। इन दोनों खिलाड़ियों ने एशिया कप 2025 में अभी तक सभी मैच खेले हैं। दुबे का परफॉर्मेंस अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। बल्ले और गेंद दोनों से उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। वहीं रिंकू सिंह एक फिनिशर हैं ऐसे में वह दुबे को रिप्लेस कर सकते हैं।

जसप्रीत बुमराह की जगह अर्शदीप सिंह आगामी इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज और एशिया कप फाइनल को ध्यान में रखते हुए जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना जरूरी है। क्योंकि दोनों के बीच ज्यादा दिनों का अंतर नहीं है। बुमराह अगर बाहर होते हैं तो उनका सीधा-सीधा रिप्लेसमेंट अर्शदीप सिंह बनते हैं, जो इस समय भारत के लिए इस फॉर्मेस में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अर्शदीप इस एशिया कप में एकमात्र मैच ओमान के खिलाफ खेले थे।

संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा को मिल सकता है मौका? सैमसन को एशिया कप में ज्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है क्योंकि वह ज्यादा नीचे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। ओमान के खिलाफ जब वह टॉप आर्डर में आए तो उन्होंने अर्धशतक जड़ा। हालांकि उनकी जगह नीचे ही बन रही है। अगर सूर्यकुमार यादव चाहे तो वह उनकी जगह जितेश शर्मा को आजमा सकते हैं। जितेश निचले क्रम में ही खेलते हैं और वह एक बड़े मैच फिनिशर भी हैं। भारत के पास इस टूर्नामेंट में उन्हें आजमाने का यह आखिरी मौका है।