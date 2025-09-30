INDW vs SLW Live Score: भारत की प्लेइंग इलेवन
इंडिया वर्सेस श्रीलंका लाइव स्कोर
INDW vs SLW Live Score: आज से आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का धूम-धड़ाका शुरू हो गया है। टूर्नामेंट का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है। भारत और श्रीलंका टूर्नामेंट के संयुक्त मेजबान है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टूर्नामेंट में विजयी आगाज पर नजर है। भारत ने अभी तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीती है। भारत दो बार खिताब के करीब आया लेकिन उपविजेता रहा। वहीं, श्रीलंकाई टीम ने आठ साल के अंतराल के बाद महिला वर्ल्ड कप में वापसी की है। भारत का वनडे में श्रीलंका के खिलाफ दबदबा रहा है। दोनों टीमों ने अब तक 35 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से 31 में भारत को जीत मिली। श्रीलंका ने सिर्फ तीन मुकाबले जीते जबकि एक बेनतीजा रहा है।
INDW vs SLW Live Score: भारत की प्लेइंग इलेवन
प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी
INDW vs SLW Live Score: टॉस हारने के बाद क्यों बलीं हरमन?
टॉस हारने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाजी करने की सोच रहे थे। पिच बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद है कि हम अच्छा स्कोर बनाएंगे। सभी खिलाड़ी फिट हैं। हम तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं। स्मृति मंधाना हमेशा शानदार रही हैं। उम्मीद है कि वह आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। आज फिर से अच्छा क्रिकेट खेलने का शानदार मौका है।
INDW vs SLW Live Score: श्रीलंका ने जीता टॉस
श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। टॉस के बाद श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। मुझे अपनी बॉलिंग यूनिट पर पूरा भरोसा है। यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा ट्रैक है लेकिन बाद में थोड़ी ओस पड़ सकती है। हम सात बल्लेबाजों के साथ उतरेंगे। तैयारी अच्छी रही है। अगले पांच मैच हम श्रीलंका में खेलेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।
INDW vs SLW Live Score: भारत का स्क्वॉड
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी, क्रांति गौड़, रेनुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी।
INDW vs SLW Live Score: श्रीलंका स्क्वॉड
चामरी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), कविशा दिलहारी, देवमी विहंगा, अचिनी कुलसुरिया, उदेशिका प्रबोधनी, पियमी वात्सला बदलगे, नीलाक्षी डी सिल्वा, सुगंधिका कुमारी, इमेशा दुलानी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा।
