India vs Sri Lanka Live Score, U19 Asia Cup Semi Final: वैभव-अभिज्ञान उड़ाएंगे गर्दा, कुछ ही देर में होगा IND vs SL टॉस

India vs Sri Lanka Live Score, U19 Asia Cup Semi Final: इंडिया वर्सेस श्रीलंका अंडर-19 एशिया कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज यानी शुक्रवार 19 दिसंबर को दुबई के आईसीसी अकैडमी ग्राउंड पर खेलना जाना है। टीम इंडिया का इस टूर्नामेंट में सफर अभी तक लाजवाब रहा है। ग्रुप स्टेज में भारत ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान समेत यूएई और मलेशिया को धूल चटाकर ना सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाई, बल्कि सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की की। यूएई को भारत ने 234 तो मलेशिया को 315 रनों से पटखनी दी, वहीं भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से धूल चटाई। भारत के लिए इस टूर्नामेंट में बल्ले से वैभव सूर्यवंशी-अभिज्ञान कुंडू ही छाए रहे हैं, ऐसे में आज के मुकाबले में भी इन दोनों से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। भारत अगर यह मैच जीतता है तो फाइनल में उनकी भिड़ंत पाकिस्तान से हो सकती है।

9:36 AM IND U19 vs SL U19 Live Score- अभिज्ञान कुंडू का ऐतिहासिक दोहरा शतक! अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था। यह U19 वनडे में किसी भी भारतीय द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी थी। इससे पहले यह रिकॉर्ड अंबाति रायुडू के नाम था, जिन्होंने 2002 में 177 रन बनाए थे। 23 साल बाद किसी भारतीय ने उनका यह रिकॉर्ड तोड़ा है।

9:08 AM IND U19 vs SL U19 Live Score- भारत-पाकिस्तान के बीच हो सकता है फाइनल! भारत और श्रीलंका के बीच पहला तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल मैच खेलने जाने हैं। अगर टीम इंडिया और पाकिस्तान यहां जीत दर्ज करती है तो फाइनल में फैंस को एक हाईवोल्टेज मैच देखने को मिल सकता है।

8:44 AM IND U19 vs SL U19 Live Score- अंडर-19 एशिया कप 2025 में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में अभिज्ञान कुंडू 263 रनों के साथ पहले तो वैभव सूर्यवंशी 226 रनों के साथ चौथे पायदान पर है। भारत को ट्रॉफी की ओर एक और कदम बढ़ाना है तो आज इनका बल्ला चलना जरूरी है। इसके अलावा कप्तान आयुष म्हात्रे पर भी हर किसी की नजरें रहेगी।

8:30 AM IND U19 vs SL U19 Live Score- नमस्कार! इंडिया वर्सेस श्रीलंका अंडर-19 एशिया कप सेमीफाइनल के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे होगा।

इंडिया वर्सेस श्रीलंका U19 एशिया कप स्क्वॉड- भारत U19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, उधव मोहन, किशन कुमार सिंह, नमन पुष्पक, हेनिल पटेल, आरोन जॉर्ज, युवराज गोहिल