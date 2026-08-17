IND vs SL Day 3 LIVE Score: भारत की पारी 462 रनों पर सिमटी, तीसरे दिन एक ओवर भी नहीं खेल पाई टीम

कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा

IND vs SL Day 3 Live Score: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। सोमवार को मैच का तीसरा दिन है। भारत की पहली पारी में 116.4 ओवर में 462 रनों पर सिमटी। रविवार को स्टंप्स का समय भारत का स्कोर 460/9 था लेकिन अगले दिन भारत सिर्फ दो रन ही जुटा सका। प्रसिद्ध कृष्णा (2) भारत की ओर से आउट होने वाले आखिरी प्लेयर रहे। कुलदीप यादव 13 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे दिन देवदत्त पडिक्कल दोहरे शतक से चूके। उन्होंने 230 गेंदों का सामना करने के बाद 167 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और एक सिक्स हैं। केएल राहुल ने 175 गेंदों में 82 रन बटोरे। उनके बल्ले से 10 चौके और एक सिक्स निकला। ध्रुव जुरेल ने 51 और ऋषभ पंत ने 39 रनों का योगदान दिया। क्या ड्रॉ की ओर बढ़ रहा पहला टेस्ट? गॉल टेस्ट के शुरुआती दो दिन बारिश ने काफी अड़ंगा लगाया, जिससे मैच के ड्रॉ होने की संभावना बढ़ गई है। रविवार को महज 43 ओवर का खेल ही हो पाया। लगातार बारिश और मैदान गीला होने के कारण दिन का खेल दोपहर 2:35 बजे शुरू हुआ। लंबे अंतराल के बाद उतरे श्रीलंकाई गेंदबाजों ने पहले दिन की तुलना में बेहतर लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल कर दिया। भारत ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 288 रन से की थी और उसके पास बड़ा स्कोर खड़ा करने का शानदार मौका था। टीम ने हालांकि 172 रन जोड़कर सात विकेट गंवा दिए। कुछ विकेट श्रीलंकाई स्पिनरों की शानदार गेंदबाजी से आए जबकि कुछ भारतीय बल्लेबाजों की गलतियों का नतीजा रहे।

17 Aug 2026, 09:52:15 AM IST IND vs SL Live Score: भारतीय पारी 462 रनों पर सिमटी भारतीय पारी 462 रनों पर सिमट गई है। प्रसिद्ध कृष्णा भारत की ओर से आउट होने वाले आखिरी प्लेयर रहे। उन्हें असिथा फर्नांडो तीसरे दिन के पहले ओवर में आउट किया। प्रसिद्ध ने 7 गेंदों में दो रन बनाए। कुलदीप यादव 13 बनाकर नाबाद रहे।

17 Aug 2026, 09:45:46 AM IST IND vs SL Live Score: 'कोच-कप्तान बताते हैं क्या करना है' ध्रुव जुरेल पर पिछली सात पारियों में अर्धशतक नहीं लगाने के बावजूद किसी तरह का 'दबाव' नहीं था। जुरेल का इस कठिन दौर में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने हौसला बढ़ाया। उन्होंने दूसरे दिन 68 गेंद में चार चौकों और एक छक्के की मदद से 51 रन की अहम पारी खेली। जुरेल ने प्रेस कांफ्रेंस में जुरेल ने कहा, ''सच कहूं तो मुझ पर कोई दबाव नहीं था। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है कि मैं देश के लिए खेल रहा हूं।'' उन्होंने कहा, ''जब भी मैं कप्तान या हेड कोच से बात करता हूं, वे हमेशा बताते हैं कि मुझे क्या करना है और मैच की स्थिति क्या है। उसी हिसाब से खेलने के लिए कहते हैं। बल्लेबाजी करने से पहले मैं किसी व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में नहीं सोचता। मैं सिर्फ मैदान पर जाकर वही करने की कोशिश करता हूं, जिसकी टीम को जरूरत होती है।''

17 Aug 2026, 09:16:11 AM IST IND vs SL Live Score: 'मैंने इस पल का सपना देखा था' देवदत्त पडिक्कल ने गॉल में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का पहला टेस्ट शतक जड़ा। पिछले दो वर्षों से टेस्ट स्तर पर खुद को साबित करने के मौके का इंतजार कर रहे पडिक्कल ने कहा कि अपनी योजनाओं पर पूरी तरह अमल करने से उनका फुटवर्क बेहतर हुआ। उन्होंने दूसरे दिन के खेल के बाद प्रसारकों से कहा, ''निश्चित रूप से मैंने इस पल का सपना देखा था। पिछले दो वर्षों से मैं कड़ी मेहनत कर रहा था ताकि जब मुझे मौका मिले तो कुछ खास कर सकूं। ऐसा कर पाने से मैं बेहद खुश हूं।''