India vs Sri lanka Live Score 1st Test Day 1: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। टी20 सीरीज में मेहमानों का सूपड़ा साफ करने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब टेस्ट सीरीज में श्रीलंका को धूल चटाने पर होगी। टीम इंडिया पहली बार रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद विराट कोहली ने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। विराट कोहली के लिए भी यह मैच बेहद खास रहने वाला है, वह अपने करियर का आज 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। बीसीसीआई ने इस मैच के लिए पहले दर्शकों को अनुमति नहीं दी थी, मगर बाद में अपने फैसले में बदलाव करते हुए उन्होंने 50 प्रतिशत दर्शकों को मैदान में जाकर मैच देखने की इजाजत दी। नए कप्तान रोहित शर्मा को पहला पड़ाव प्लेइंग इलेवन को चुनकर पार करना होगा। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को इस टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। ऐसे में रोहित इन स्थान पर किन दो बल्लेबाजों को मौका देते हैं ये देखने वाली बात होगी। इन दो स्थानों की रेस में शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी की चर्चा है। वहीं बात श्रीलंका की करें तो चोट से जूझ रही इस टीम के लिए भी मोहाली टेस्ट खास रहने वाला है, श्रीलंका आज 300वां टेस्ट खेलेगी।

भारत संभावित प्लेइंग XI: रोहित शर्मा (c), मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (wk), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह (vc), मोहम्मद सिराज।

श्रीलंका संभावित प्लेइंग XI: दिमुथ करुणारत्ने (c), लाहिरू थिरिमाने, पथुम निसानका, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजया डी सिल्वा (vc), दिनेश चांदीमल (wk), प्रवीण जयविक्रमा, लसिथ एम्बुलडेनिया, सुरंगा लकमल, दुष्मंथा चमीरा, चरित असलंका।

विराट कोहली को 100वें टेस्ट के लिए दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं

The legendary Sunil Gavaskar takes us through the run of emotions that @imVkohli could feel ahead of his 1⃣0⃣0⃣th Test. 🙌🙌 #VK100 pic.twitter.com/bzsh44xHXm — BCCI (@BCCI) March 3, 2022

100 reasons to celebrate Test match No. 100. Its been a fabulous century. Great to watch a lot of it ringside. Enjoy this one champ through the covers…🤗 @imVkohli #VK100 pic.twitter.com/iGeoxyrEzQ — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) March 3, 2022