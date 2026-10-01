एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, पाकिस्तान से होगी टक्कर; मेडल भी किया कन्फर्म

IND vs SL Semifinal Match Highlights: एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट कंप्टीशन का सेमीफाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने श्रीलंका को बुरी तरह हराया। भारत ने फाइनल का टिकट कटा लिया है। टीम इंडिया की टक्कर गोल्ड मेडल के लिए पाकिस्तान से होगी, जिसने अपने सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज की थी। सेमीफाइनल में जीत दर्ज करते ही पिछली बार की गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय मेंस क्रिकेट ने कम से कम सिल्वर मेडल कन्फर्म कर लिया है। वहीं, श्रीलंका को अब ब्रॉन्ज मेडल मैच में बांग्लादेश से भिड़ना होगा। जापान के निशिन में खेले गए इस नॉकआउट मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने 170 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन श्रीलंका की टीम महज 45 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह भारत ने मैच 124 रनों के अंतर से जीता। ईशान किशन ने इस मुकाबले में 80 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 38 रन बनाए। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा को 2-2 विकेट मिले।
IND Score- 169/7 (20 ओवर)
SL Score- 45 (9.5 ओवर)
IND vs SL LIVE Score: श्रीलंका की टीम 45 रन पर ढेर
तिलक वर्मा ने श्रीलंका के बल्लेबाज थरिंदू रत्नायके को रन आउट कर दिया। वे 15 गेंदों में 5 रन बना सके। इस तरह श्रीलंका को 8वां झटका लगा। अगली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चमिका करुणारत्ने को आउट कर दिया। वे खाता नहीं खोल पाए। संजू सैमसन ने कैच पकड़ा। अगली गेंद पर अभिषेक ने बिनूरा फर्नांडो को आउट करके भारत को जीत दिला दी। 45 रन पर श्रीलंका की टीम ढेर हो गई।
जीत की ओर बढ़ रही भारतीय टीम
भारतीय टीम जीत की ओर बढ़ रही है। श्रीलंका ने सात विकेट गंवा दिए हैं। वानुजा सहन (8 गेंदों में 1) सातवें ओवर में पवेलियन लौटे। उन्हें वॉशिंगटन सुंदर ने अभिषेक को लपकवाया।
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: पावरप्ले में छह विकेट गंवाए
श्रीलंका ने पावरप्ले में छह विकेट गंवा दिए हैं। नुवानीडू फर्नांडो पांचवें ओवर की पांचवीं गेंद पर रनआउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों में दो छक्कों की मदद से 15 रनों की पारी खेली। छह ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 33/6 है।
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: 20 रन से पहले आधी टीम ढेर
श्रीलंका की हालत खस्ता हो गई है। 18 रन तक पहुंचते-पहुंचते श्रीलंका ने पांच विकेट खो दिए हैं। लसिथ क्रूसपुले (0) तीसरे ओवर में रनआउट हुए जबकि कप्तान सहान अराचिगे (9) और एशेन बंडारा (0) चौथे ओवर में अक्षर पटेल का शिकार बने।
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: बुमराह ने दिया डबल झटका
बुमराह ने पहले ओवर में श्रीलंका को डबल झटका दिया है। उन्होंने सिनेथ जयवर्धने को दूसरी जबकि सोहन डे लिवेरा को पांचवीं गेंद पर आउट किया। दोनों का खाता नहीं खुला।
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: भारत ने बनाए 169 रन
टीम इंडिया ने 169 रन 7 विकेट खोकर सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ बनाए। भारतीय टीम इन रनों को डिफेंड करने में सफल हो गई तो फिर उनकी टक्कर गोल्ड मेडल के लिए पाकिस्तान से होगी।
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: शिवम दुबे भी लौटे पवेलियन
शिवम दुबे ने भी सेमीफाइनल में निराश किया। वे 9 गेंदों में सिर्फ 3 रन बना सके। वे स्पिन के खिलाफ हर एक गेंद पर फंसते नजर आए और शानदार कैच की वजह से आउट हो गए।
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: भारत का स्कोर पहुंचा 150 के पार
टीम इंडिया का स्कोर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर 150 के पार पहुंचा। ईशान किशन क्रीज पर टिके हुए हैं। उन्होंने कमाल का अर्धशतक जड़ा है।
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: ईशान ने ठोक दी फिफ्टी
ईशान किशन ने दमदार अर्धशतक एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में टीम इंडिया के लिए ठोका। इससे भारत की टीम 130 के पार पहुंची। हालांकि, अभी भी भारत की पारी जारी है और भारत बड़ा स्कोर बनाने की ओर देखेगा। 17वें ओवर में उन्होंने अर्धशतक पूरा किया।
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: भारत को लगा पांचवां झटका
भारतीय टीम को पांचवां झटका अक्षर पटेल के रूप में लगा, जो 13 गेंदों में 8 रन बना सके। भारत का स्कोर अभी 110 के पार ही हुआ है और यहां से 6 ओवर का खेल अभी भी बाकी है।
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: भारत का स्कोर 100 के पार
भारत की टीम ने सेमीफाइनल में 13वें ओवर में जाकर 100 का आंकड़ा पार किया। हालांकि, 4 विकेट भारत ने अब तक गंवा दिए हैं। ईशान किशन और अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं।
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: वैभव सूर्यवंशी लौटे पवेलियन
वैभव सूर्यवंशी के रूप में भारत को तीसरा झटका लगा। वे शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका स्ट्राइक रेट भी 200 के करीब था। हालांकि, वे 21 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। 6 चौके और 2 छक्के अपने इस पारी में उन्होंने जड़े।
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: वैभव ने काटा गदर
टीम इंडिया अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का विकेट गिरने के बाद थोड़ा संघर्ष कर रही थी, लेकिन वैभव ने कुछ कमाल के शॉट खेले और टीम इंडिया का स्कोर 50 के पार कर दिया। अभी भी एक ओवर पावरप्ले का बाकी है।
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: सैमसन भी लौटे पवेलियन
तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भारत को दूसरा झटका लगा। स्कोर अभी 24 ही हुआ था कि संजू सैमसन क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने 9 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए। अब क्रीज पर वैभव सूर्यवंशी का साथ देने कप्तान श्रेयस अय्यर आए हैं।
India vs Sri lanka Semifinal LIVE Score: भारत को लगा पहला झटका
भारतीय क्रिकेट टीम को पहला झटका दूसरे ओवर में लगा, जब अभिषेक शर्मा महज 7 रन बनाकर आउट हो गए। 3 गेंदों का ही सामना उन्होंने किया, जिसमें एक छक्का भी उनके बल्ले से आया।
India vs Sri lanka Semifinal LIVE Score: भारत की बल्लेबाजी शुरू
एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे हैं।
India vs Sri lanka Semifinal LIVE Score: वैभव भी खेल रहे मुकाबला
भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया गया है। हैरानी की बात यह भी है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा भी साथ में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं। वैभव को अर्शदीप सिंह की जगह चुना ग
India vs Sri lanka Semifinal LIVE Score: भारत हार गया टॉस
श्रीलंका की टीम के कप्तान हसन अराचिगे ने टीम इंडिया के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आना पड़ेगा।
India vs Sri lanka Semifinal LIVE Score: भारत-श्रीलंका स्क्वॉड
India vs Sri lanka Semifinal LIVE Score: इंडिया स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम
Ind vs SL Semifinal LIVE Score: पाकिस्तान पहुंचा सेमीफाइनल में
पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। बांग्लादेश को उन्होंने सेमीफाइनल में हराया है। इसी के साथ उन्हें गोल्ड मेडल मैच का टिकट मिल गया है, जहां उनकी टक्कर भारत बनाम बांग्लादेश मैच की विजेता टीम से होगी।