26 Sept 2025, 03:10:30 PM IST
India vs Sri Lanka live score: भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का 18वां मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम ने लीग स्टेज में दमदार प्रदर्शन किया था लेकिन सुपर फोर में उसने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाए और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं भारतीय टीम अभी तक अजेय रही है और फाइनल में पहुंच गई है। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 31 टी20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से भारत ने 21 और श्रीलंका ने 9 जीते हैं। एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकला है।
India vs Sri Lanka live score: भारतीय टीम
India vs Sri Lanka live score: भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।
26 Sept 2025, 02:51:36 PM IST
India vs Sri Lanka live score: भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप सुपर-4 मैच
India vs Sri Lanka live score: भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का आखिरी सुपर फोर मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम सुपर-4 के दोनों मैच जीतकर पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है और यह मुकाबला उसके लिए तैयारियों की अंतिम परीक्षा होगी। श्रीलंका शुरुआती दो मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर है।