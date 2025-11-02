IND vs SA Womens WC Final 2025 Live Telecast: इस तरह फ्री में देखिए भारत बनाम साउथ अफ्रीका विश्व कप फाइनल लाइव
संक्षेप: India vs South Africa Womens WC Final 2025 Live Telecast - इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच आज खेला जाना है। इस मैच को आप कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं।
India vs South Africa Womens WC Final 2025 Live Telecast- वुमेंस क्रिकेट को आज एक नया वर्ल्ड कप चैंपियन मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच आज रविवार, 2 नवंबर को खेला जाना है। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल मैचों में मात दी। इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों कभी वर्ल्ड कप विजेता नहीं बनी हैं। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम इतिहास रचना चाहेगी। 2005 और 2017 के वर्ल्ड कप फाइनल में भारत पहुंचा था, लेकिन दोनों बार हार मिली थी। साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। ऐसे में मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। आईए एक नजर India Women vs South Africa Women World Cup 2025 Final मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-
India Women vs South Africa Womens World Cup 2025 Final कब और कहां खेला जाएगा?
INDW vs SAW ICC Women's Cricket World Cup 2025 Final रविवार, 2 नवंबर को नवी मुंबई को डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।
India Women vs South Africa Women WC Final कितने बजे शुरू होगा?
INDW vs SAW World Cup Final 2025 मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कैप्टन (भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट) आधा घंटा पहले यानी 2 बजकर 30 मिनट पर मैदान पर उतरेंगी।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल टीवी पर लाइव फ्री में कैसे देखें?
IND vs SA Womens World Cup Final 2025 का लुत्फ आप स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन अगर आप इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देखते हैं तो कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा, क्योंकि डीडी फ्री डिश पर इस चैनल को आप फ्री में लाइव देख पाएंगे।
India Women vs South Africa Women WC Final की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
INDW vs SAW Women's World Cup 2025 Final मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं। यहां आपको अलग-अलग भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 फाइनल से जुड़ी दिलचस्प स्टोरी और लाइव स्कोर के अपडेट्स चाहिए तो आपको लाइव हिन्दुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट करना होगा।
इंडिया और साउथ अफ्रीका की वुमेंस वर्ल्ड कप स्क्वॉड
टीम इंडिया- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री और शेफाली वर्मा
टीम साउथ अफ्रीका- लौरा वोल्वार्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मैरिज़ेन कप्प, तज़मिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, कराबो मेसो, तुमी सेखुखुने और नोंदुमिसो शांगसे