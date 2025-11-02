INDW vs SAW Live Score: आज मिलेगा महिला क्रिकेट को नया चैंपियन, खिताबी भिड़ंत में भारत-अफ्रीका आमने-सामने

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका लाइव

INDW vs SAW Live Score Womens World Cup 2025 final: भारतीय महिला टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच नवी मुंबई में महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल खेला जाएगा। रविवार को होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह है और अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए टिकट खरीदने की होड़ लगी हुई। लौरा वोल्वार्ड्ट की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड और हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल के लिए जगह बनाई है। दोनों टीमें लीग स्टेज में भी भिड़ चुकी है, जहां अफ्रीका ने तीन विकेट से रोमांचक मुकाबला जीता था। भारतीय टीम तीसरी बार फाइनल खेलने उतरेगी। इससे पहले टीम 2005 और 2017 में फाइनल तक का सफर तय कर चुकी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है।

2 Nov 2025, 10:24:08 AM IST INDW vs SAW Final Live Score: तीसरी बार फाइनल खेलने उतरेगी टीम इंडिया टीम इंडिया वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास में तीसरी बार फाइनल खेलने उतरेगी। दो मौकों पर भारत को हार मिली है। क्या इस बार टीम इंडिया की किस्मत में ट्रॉफी आएगी? ये बड़ा मौका है। साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार फाइनल में है।

2 Nov 2025, 09:36:00 AM IST INDW vs SAW Final Live Score: इंडिया और साउथ अफ्रीका की स्क्वॉड टीम इंडिया- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, उमा छेत्री और शेफाली वर्मा टीम साउथ अफ्रीका- लौरा वोल्वार्ट (कप्तान), अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, मैरिज़ेन कप्प, तज़मिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, मसाबाता क्लास, सुने लुस, कराबो मेसो, तुमी सेखुखुने और नोंदुमिसो शांगसे