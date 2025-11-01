लीग मैच में आमने-सामने आए थे भारत-अफ्रीका, डी क्लर्क ने जबड़े से छीन ली थी जीत

संक्षेप: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लीग स्टेज का मुकाबला काफी रोमांचक हुआ था। हालांकि भारतीय टीम के हाथ से आखिरी ओवरों में ये मुकाबला फिसल गया था, क्लर्क ने नाबाद 84 रन की पारी खेलकर अफ्रीका को जीत दिलाई।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को महिला विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा। दोनों टीमों ने अपने-अपने सेमीफाइनल में बड़ी टीमों को शिकस्त दी और दमदार अंदाज में फाइनल में एंट्री मारी। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली करारी हार को भुलाते हुए इंग्लैंड को विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में 125 रनों से शिकस्त दी। वहीं भारतीय टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि जारी टूर्नामेंट में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी लग रहा है। पेपर भी अफ्रीका की टीम भारत पर भारी है।

आईसीसी महिला विश्व कप में दोनों टीमों ने 8-8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से भारत ने 4 जीते हैं और तीन गंवाए हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। वहीं अफ्रीका की टीम ने 8 मैच खेलते हुए 6 जीते हैं और टीम ने सिर्फ दो मुकाबले गंवाए हैं। अफ्रीका की टीम को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हराया है, जबकि जारी टूर्नामेंट में भारत को दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार मिली है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें लीग स्टेज में आमने-सामने आईं थी, जहां रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी थी।

विशाखापत्तनम में खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़े। तुमी ने इस साझेदारी को तोड़ा। स्मृति मंधाना 32 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुईं। पहला विकेट गिरने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ाई और लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। भारत ने 102 के स्कोर तक 6 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इसके बाद अमनजोत और ऋचा के बीच साझेदारी हुई और स्कोर 150 के पार पहुंचा। अमनजोत (14) के आउट होने के बाद स्नेह राणा ने घोष का अच्छा साथ दिया और दोनों के बीच 88 रन की साझेदारी हुई। ऋचा घोष ने 77 गेंद में 94 रन की दमदार पारी खेली और स्नेह राणा ने 24 गेंद में 33 रन का योगदान दिया। इस साझेदारी की बदौलत भारतीय टीम 49.5 ओवर में 251 रन बनाने में सफल रही।

252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत भी खराब रही और टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। एक समय अफ्रीकी टीम का स्कोर 81 रन पर 5 विकेट था, जहां से कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने पारी को संभाला और 70 रन बनाए। लौरा के आउट होने पर टीम का स्कोर 6 विकेट पर 142 रन था।