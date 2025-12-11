IND vs SA Pitch Report, 2nd T20I: चंडीगढ़ की पिच का कैसा रहा है इतिहास? कौन मारेगा आज बाजी; जानें

संक्षेप: India vs South Africa Pitch Report 2nd T20I: चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर के मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला इंटरनेशनल मैच आयोजित होने जा रहा है।

India vs South Africa Pitch Report 2nd T20I: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी गुरुवार, 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर मैदान पर खेला जाना है। कटक में खेले गए पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। आज सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम की नजरें दूसरे मुकाबले में भी मेजबानों को धूल चटाकर सीरीज में बढ़त को दोगुना करने पर होगी। वहीं साउथ अफ्रीका इस मैच को अपने नाम कर सीरीज में बराबरी करना चाहेगा। आईए एक नजर भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं।

IND vs SA पिच रिपोर्ट मुल्लांपुर अपना पहला मेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होस्ट करने के लिए तैयार है। दिसंबर के महीने में यहां ठंड का कहर रहेगा और ओस अहम भूमिका निभा सकती है। चेज करना इस मैदान पर होनों टीमों की पहली पसंद होगी। इस वेन्यू ने इस साल के IPL में कुछ रोमांचक मुकाबलों की मेजबानी की, लेकिन इसने कई तरह के नतीजे दिए: एक जहां टीमों ने 200 से ज्यादा का टोटल बनाया और साथ ही कम स्कोर वाले रोमांचक मैच भी खेले, जिनमें कुछ औसत स्कोर भी शामिल थे। कटक की सतह पर एक सरप्राइज टेस्ट का सामना करने के बाद इस मुकाबले में उतरते हुए, गुरुवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के लिए भी उतना ही रहस्य इंतजार कर रहा होगा। टॉस जीतकर यहां टीमें पहले फील्डिंग करना पसंद करेगी।

मुल्लांपुर स्टेडियम रिकॉर्ड्स और आंकड़े (IPL) मैच- 11

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 6 (54.55%)

दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 5 (45.45%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 7 (63.64%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 4 (36.36%)

हाईएस्ट स्कोर- 228/5

लोएस्ट स्कोर- 95

हर विकेट पर औसत रन- 23.35

हर ओवर पर औसत रन- 8.80

पहले बैटिंग करते हुए औसत स्कोर- 168.91