Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs South Africa ODI Live Streaming How to watch IND vs SA ODI LIVE match for free Date timing All You Need To Know
India vs South Africa ODI Live Streaming: फ्री में कैसे देखें IND vs SA वनडे मैच, कितने बजे होगा शुरू?

India vs South Africa ODI Live Streaming: फ्री में कैसे देखें IND vs SA वनडे मैच, कितने बजे होगा शुरू?

संक्षेप:

India vs South Africa ODI Live Streaming- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है। फैंस एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली को जोड़ी को देखने के लिए उत्साहित हैं।

Sat, 29 Nov 2025 12:22 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

India vs South Africa ODI Live Streaming- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज रविवार, 30 नवंबर से होने जा रहा है। IND vs SA ODI सीरीज का पहला मैच रांची के JCSA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। टेस्ट सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप होने के बाद भारत की नजरें वनडे सीरीज में मेहमानों से बदला लेने पर होगी। नियमित कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने की वजह से भारत इस सीरीज में केएल राहुल की अगुवाई में खेलेगा। वहीं फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी को एक बार फिर मैदान पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। आईए एक नजर भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:रोहित बनना चाहेंगे ODI के सिक्सर किंग, अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से कितना दूर?

India vs South Africa ODI सीरीज का पहला मैच कब खेला जाएगा?

IND vs SA ODI सीरीज का पहला मैच रविवार, 30 नवंबर को खेला जाएगा।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला मैच कहां खेला जाएगा?

India vs South Africa ODI सीरीज का पहला मैच रांची के JCSA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs SA ODI सीरीज का पहला मैच कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी 1 बजे मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव?

India vs South Africa ODI सीरीज के पहले मैच का लुत्फ आप स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:रोहित-कोहली के फ्यूचर को लेकर BCCI गंभीर-अगरकर के साथ करेगा मीटिंग

IND vs SA ODI सीरीज का पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के पहले मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।

India vs South Africa ODI सीरीज के पहले मैच को फ्री में कैसे देखें लाइव?

IND vs SA ODI सीरीज का पहले मैच को आप डीडी स्पोर्ट्स पर बिल्कुल फ्री में लाइव देख सकते हैं।

IND vs SA ODI Squad

इंडिया स्क्वॉड: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (C, wk), ऋषभ पंत (wk), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

साउथ अफ्रीका स्क्वॉड: टेम्बा बावुमा (C), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को जेनसेन, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, प्रेनेलन सुब्रयान

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs South Africa Rohit Sharma KL Rahul अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |