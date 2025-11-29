India vs South Africa ODI Live Streaming: फ्री में कैसे देखें IND vs SA वनडे मैच, कितने बजे होगा शुरू?

संक्षेप: India vs South Africa ODI Live Streaming- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से होने जा रहा है। फैंस एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली को जोड़ी को देखने के लिए उत्साहित हैं।

India vs South Africa ODI Live Streaming- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज रविवार, 30 नवंबर से होने जा रहा है। IND vs SA ODI सीरीज का पहला मैच रांची के JCSA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। टेस्ट सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप होने के बाद भारत की नजरें वनडे सीरीज में मेहमानों से बदला लेने पर होगी। नियमित कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने की वजह से भारत इस सीरीज में केएल राहुल की अगुवाई में खेलेगा। वहीं फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी को एक बार फिर मैदान पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। आईए एक नजर भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

India vs South Africa ODI सीरीज का पहला मैच कब खेला जाएगा? IND vs SA ODI सीरीज का पहला मैच रविवार, 30 नवंबर को खेला जाएगा।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला मैच कहां खेला जाएगा? India vs South Africa ODI सीरीज का पहला मैच रांची के JCSA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs SA ODI सीरीज का पहला मैच कितने बजे शुरू होगा? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी 1 बजे मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव? India vs South Africa ODI सीरीज के पहले मैच का लुत्फ आप स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं।

IND vs SA ODI सीरीज का पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के पहले मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।

India vs South Africa ODI सीरीज के पहले मैच को फ्री में कैसे देखें लाइव? IND vs SA ODI सीरीज का पहले मैच को आप डीडी स्पोर्ट्स पर बिल्कुल फ्री में लाइव देख सकते हैं।

IND vs SA ODI Squad इंडिया स्क्वॉड: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (C, wk), ऋषभ पंत (wk), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल