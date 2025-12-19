Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs South Africa Live Telecast 5th T20I Today 19th DEC How To Watch IND vs SA Live Streaming Free Online TV
India vs South Africa Live Telecast, 5th T20I: फ्री में कैसे देखें IND vs SA लाइव मैच? अपनाएं ये धांसू तरीका

India vs South Africa Live Telecast, 5th T20I: फ्री में कैसे देखें IND vs SA लाइव मैच? अपनाएं ये धांसू तरीका

संक्षेप:

India vs South Africa Live Telecast 5th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आखिरी टी20 खेलना जाना है। यह भारत का 2025 का आखिरी मुकाबला भी है।

Dec 19, 2025 07:04 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

India vs South Africa Live Telecast 5th T20I: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का अंत आज यानी शुक्रवार 19 दिसंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले 5वें व आखिरी टी20 मुकाबले से होगा। यह भारतीय क्रिकेट टीम का इस साल 2025 का भी आखिरी मैच है। ऐसे में फैंस IND vs SA मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में धुंध और खराब AQI की वजह से मुकाबला रद्द करना पड़ा, जिस वजह से टीम इंडिया ने बिना हारे सीरीज के रिकॉर्ड को 14 तक पहुंचा दिया है। ज्यादा से ज्यादा साउथ अफ्रीका अब आखिरी मैच जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी कर सकती है। हालांकि भारत की नजरें 3-1 से सीरीज को अपने नाम करने पर होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कौन बजाएगा डंका? पिच रिपोर्ट देख समझें कौन किस पर भारी

India vs South Africa T20I सीरीज का 5वां मैच कब खेला जाएगा?

IND vs SA T20I सीरीज का पांचवां मैच शुक्रवार, 19 दिसंबर को खेला जाएगा।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का पांचवां मैच कहां खेला जाएगा?

India vs South Africa T20I सीरीज का पांचवां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs SA T20I सीरीज का पांचवां मैच कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का पांचवां मैच भारतीय समय के अनुसार शाम को 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान (सूर्यकुमार यादव और एडेन मार्करम) आधा घंटा पहले यानी शाम साढ़े 6 बजे मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का पांचवां मैच टीवी पर लाइव कैसे देखें?

India vs South Africa T20I सीरीज का पांचवां मैच लाइव आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख पाएंगे। लाइव टेलीकास्ट में आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी।

ये भी पढ़ें:IPL ऑक्शन में मिले 8.6 cr तो हनीमून टालने को तैयार हो गया ये प्लेयर, PBKS खफा!

IND vs SA T20I सीरीज के पांचवें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के पांचवें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप पर देख पाएंगे, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आपको हॉटस्टार की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। हॉटस्टार पर भी आपको हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी।

India vs South Africa T20I सीरीज के पांचवें मैच को फ्री में लाइव कैसे देखें?

IND vs SA T20I सीरीज का पांचवां मैच अगर आपको टीवी पर फ्री में देखना है तो इसके लिए आपको डीडी फ्री डिश चाहिए होगी, जहां डीडी स्पोर्ट्स चैनल आपको फ्री में उपलब्ध होगा, जहां इंडिया के सभी होम मैचों का लाइव टेलीकास्ट होता है। वहीं, अगर आपको मैच से जुड़ी अपडेट्स और स्कोर के बारे में जानना है तो आप लाइव हिन्दुस्तान के क्रिकेट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका स्क्वॉड

भारतीय टीमः अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, शाहबाज़ अहमद, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह

साउथ अफ्रीका टीमः रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन, डेविड मिलर, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, टोनी डी ज़ोरज़ी, लूथो सिपामला, क्वेना मफाका

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs South Africa IND vs SA
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |