INDW vs SAW Live Score: भारत के सामने दक्षिण अफ्रीका की मुश्किल चुनौती, मंधाना पर होंगी नजरें india vs south africa live score womens world cup 2025 indw vs saw today match updates Visakhapatnam Harmanpreet Laura - cricket news
LIVE Updatesरिफ्रेश

INDW vs SAW Live Score: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला वनडे विश्वकप का 10वां मुकाबला गुरुवार को डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने शुरुआती दो मुकाबले जीते हैं। अफ्रीका ने एक मैच जीता है।

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Thu, 09 Oct 2025 12:42 PM
INDW vs SAW Live Score womens world cup 2025: भारतीय महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम गुरुवार को महिला विश्व कप के 10वें मुकाबले में आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में दमदार शुरुआत की है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम ने श्रीलंका और पाकिस्तान को धूल चटाई है। हालांकि जीत के बावजूद भारतीय टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ मिली करारी हार को भुलाकर दमदार वापसी की और न्यूजीलैंड को हराया है। भारत पॉइंट्स टेबल में 4 अंक के साथ तीसरे और अफ्रीका की टीम पांचवें स्थान पर मौजूद है।

INDW vs SAW Live Score: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 10वां मुकाबला

INDW vs SAW Live Score: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे विश्व कप का मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। महिला विश्व कप का 10वां मुकाबला डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

