IND vs SA Live Score: भारत ने आखिरकार जीता टॉस, निर्णायक वनडे में किया गेंदबाजी का फैसला

संक्षेप:

India vs South Africa Live Score, IND vs SA Today Match Updates: आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरा वनडे खेला जाना है। यह निर्णायक मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर आयोजित होगा।

Dec 06, 2025 01:02 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
IND vs SA Live Score: आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें दोपहर डेढ़ बजे से विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगी। टॉस एक बजे होगा। जो टीम भी विशाखपट्टनम में जीत दर्ज करेगी, उसका सीरीज पर कब्जा होगा। भारत ने पहले मैच में 17 रन जबकि मेहमान टीम दूसरे वनडे में चार विकेट से जीत हासिल की थी। दोनों मैच हाई स्कोरिंग रहे थे। ऐसे में एक बार फिर बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिल सकता है।

भारत को फिर से स्टार क्रिकेटर विराट कोहली से दमदार पारी की आस होगी। उन्होंने पिछले दोनों मुकाबलों में शतक ठोका। कोहली शनिवार को सेंचुरी की हैट्रिक लगाने की फिराक में होंगे। रोहित शर्मा से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जिन्हें रांची में अर्धशतक जमाया लेकिन रायपुर में सस्ते में पवेलियन लौटे। रायपुर में शतक जड़ने वाले ऋतुराज गायकवाड़ दोबारा धमाल माचने की कोशिश में होंगे। कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है भारत के कुछ युवा खिलाड़ी अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और ऐसे में उन पर दबाव होगा। यशस्वी जायसवाल अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने के लिए उत्सुक होंगे।

IND vs SA Live Score: टॉस की भूमिका होगी अहम

भारतीय गेंदबाज भी अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब भारत को उम्मीद होगी कि उनके युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और प्रभावशाली अर्शदीप सिंह का पूरा साथ देंगे। वहीं, टेम्बा बावुमा की नेतृत्व वाली साउथ अफ्रीका टीम सीरीज जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी। हालांकि, साउथ अफ्रीका तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर और बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी की फिटनेस को लेकर चिंतित है। टॉस एक बार फिर अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ओस पड़ने की उम्मीद है। भारतीय टीम ने वनडे में पिछले 20 मैच से टॉस नहीं जीता है, जिसका खामियाजा दूसरे वनडे में भुगतना पड़ा।

IND vs SA Live Score: भारत का स्क्वॉड

केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़।

IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड

टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जॉर्जी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को यानसन, एडेन मार्क्रम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर।

