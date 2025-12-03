IND vs SA Live Score 2nd ODI: आज रायपुर में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया, विराट और रोहित पर रहेंगी नजरें

3 Dec 2025, 12:20:02 PM IST
IND vs SA Live Score: आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यायपुर में दूसरा वनडे खेला जाना है। दोनों टीमें दोपहर डेढ़ बजे से शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। टीम इंडिया तीन मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने की फिराक में होगी। भारत ने रांची में खेले गए पहले वनडे में मेहमान टीम को 17 रनों से हराया था, जिसमें विराट कोहली के बल्ले से ऐतिहासिक 52वां शतक निकला। भारत को बुधवार को भी कोहली से दमदार पारी की उम्मीद होगी। वहीं, रोहित शर्मा पर पर भी नजरें रहेंगी, जिन्होंने रांची वनडे में अर्धशतक ठोका। साउथ अफ्रीका सीरीज में बराबरी हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। साउथ अफ्रीका के नियमित कप्तान टेम्बा बावुमा अनिफिट होने के कारण पहले मैच में नहीं खेले थे लेकिन वह रायपुर में एक्शन में दिखेंगे। बावुमा की अगुवाई में टीम ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ किया था।
IND vs SA Live Score: जीत के बावजूद भारत की चिंता कम नहीं
पहला मैच जीतने के बावजूद भारत की चिंता कम नहीं हुई है। लिस्ट ए क्रिकेट में प्रभावी प्रदर्शन करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को चौथे नंबर पर भेजा गया लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं दिखे। कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल छठे नंबर पर उतरे। वॉशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी क्रम में प्रयोगों की आदत हो चुकी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में तीसरे नंबर पर उतरने के बाद उन्हें पहले वनडे में पांचवें नंबर पर भेजा गया लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। गेंदबाजी में उन्होंने तीन ही ओवर डाले और 18 रन दिए।
3 Dec 2025, 12:03:55 PM IST
IND vs SA Live Score: भारत का स्क्वॉड
केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी।
3 Dec 2025, 12:03:56 PM IST
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड
टेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी जोरजी, लुंगी एनगिडी, रुबिन हरमन, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज।
