IND vs SA Live Score: कोहली-रोहित फिर दिखाएंगे दम, राहुल के नेतृत्व में अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया

30 Nov 2025, 11:17:36 AM IST
India vs South africa 1st odi Live Score: भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को झारखंड के रांची में जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद दक्षिण अफ्रीका की नजरें वनडे सीरीज पर होंगी, जहां भारत का पलड़ा अफ्रीका की टीम पर भारी लग रहा है। रांची में अब तक 6 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 3 मैच जीते और दो में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच बिना रिजल्ट रहा।
IND vs SA live score: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे रविवार को रांची में खेला जाएगा। मैच के लिए टॉस एक बजे होगा। भारत की कप्तानी केएल राहुल करेंगे, जबकि तेम्बा बावुमा अफ्रीका की कमान संभालेंगे।