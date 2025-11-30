IND vs SA Live Score: कोहली-रोहित फिर दिखाएंगे दम, राहुल के नेतृत्व में अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया

India vs South africa 1st odi Live Score: भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को झारखंड के रांची में जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद दक्षिण अफ्रीका की नजरें वनडे सीरीज पर होंगी, जहां भारत का पलड़ा अफ्रीका की टीम पर भारी लग रहा है। रांची में अब तक 6 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 3 मैच जीते और दो में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच बिना रिजल्ट रहा।