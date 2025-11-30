IND vs SA Live Score: कोहली-रोहित फिर दिखाएंगे दम, राहुल के नेतृत्व में अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेटIND vs SA Live Score: कोहली-रोहित फिर दिखाएंगे दम, राहुल के नेतृत्व में अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया
IND vs SA 1st odi Live Score: टीम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला वनडे रविवार को रांची में जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच के लिए टॉस एक बजे होगा।

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 30 Nov 2025 11:17 AM
India vs South africa 1st odi Live Score: भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को झारखंड के रांची में जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद दक्षिण अफ्रीका की नजरें वनडे सीरीज पर होंगी, जहां भारत का पलड़ा अफ्रीका की टीम पर भारी लग रहा है। रांची में अब तक 6 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 3 मैच जीते और दो में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच बिना रिजल्ट रहा।

30 Nov 2025, 11:17:36 AM IST

IND vs SA live score: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला वनडे

IND vs SA live score: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे रविवार को रांची में खेला जाएगा। मैच के लिए टॉस एक बजे होगा। भारत की कप्तानी केएल राहुल करेंगे, जबकि तेम्बा बावुमा अफ्रीका की कमान संभालेंगे।

