Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs South Africa Full Schedule Date Timing Live Streaming Details All You Need To Know
भारत का अगला मैच कब? IND vs SA सीरीज की डेट-टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल कर लीजिए नोट

संक्षेप: India vs South Africa Full Schedule- ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म करने के बाद टीम इंडिया स्वदेश लौट चुकी है। अब उनकी अगली सीरीज घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगा।

Mon, 10 Nov 2025 06:24 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
India vs South Africa Full Schedule- सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत ने टी20 सीरीज 2-1 से जीतकर ऑस्ट्रेलिया दौरे का अंत किया। इस दौरे पर भारत को वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। अब भारतीय टीम की अगली सीरीज घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। साउथ अफ्रीका के भारत दौरे 2025 का आगाज 14 नवंबर को खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से होगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैच की सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज WTC के लिए तो टी20 सीरीज आगामी टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इंपोर्टेंट होगी। वहीं वनडे सीरीज में फैंस को लंबे समय बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को घर पर खेलते देखने का मौका मिलेगा। आईए एक नजर IND vs SA सीरीज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर डालते हैं-

IND vs SA फुल शेड्यूल-

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज शेड्यूल-

IND vs SA पहला टेस्ट- 14 नवंबर से, कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर- सुबह 9:30 बजे से

IND vs SA दूसरा टेस्ट- 22 नवंबर से, गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में- सुबह 9 बजे से

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज शेड्यूल-

IND vs SA पहला वनडे- 30 नवंबर को, रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में- दोपहर 1:30 बजे से

IND vs SA दूसरा वनडे- 3 दिसंबर को, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में- दोपहर 1:30 बजे से

IND vs SA तीसरा वनडे- 6 दिसंबर को, विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में- दोपहर 1:30 बजे से

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज शेड्यूल-

IND vs SA पहला टी20- 9 दिसंबर को, कटक के बाराबती स्टेडियम में- शाम 7 बजे से

IND vs SA दूसरा टी20- 11 दिसंबर को- चंडीगढ़ के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में- शाम 7:00 बजे से

IND vs SA तीसरा टी20- 14 दिसंबर को- धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में - शाम 7:00 बजे से

IND vs SA चौथा टी20- 17 दिसंबर को, लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम- शाम 7:00 बजे से

IND vs SA 5वां टी20- 19 दिसंबर को, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में- शाम 7:00 बजे से

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट स्क्वॉड-

भारतीय टेस्ट टीम- शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप।

साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम- टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोरज़ी, ज़ुबैर हमज़ा, साइमन हार्मर, मार्को जानसन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और काइल वेरिन।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे और टी20 स्क्वॉड का ऐलान होना अभी बाकी है।

India vs South Africa लाइव टेलिकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

साउथ अफ्रीका के भारत दौरे के सभी मैचों का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में होगा, वहीं भारतीय फैंस ऑनलाइन IND vs SA सीरीज का लुत्फ जियोहॉटस्टार पर उठा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें सब्सक्रिप्शन लेना होगा, हलांकि मैच की हाइलाइट्स बिल्कुल फ्री होगी।

India Vs South Africa
