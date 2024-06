LIVE UPDATES रिफ्रेश

IND vs SA Barbados Weather Live: T20 वर्ल्ड कप फाइनल में क्या बारिश बनेगी बाधा? जानिए कैसा है बारबाडोस का मौसम

IND vs SA Barbados Weather Live: T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना है। ये मैच बारबाडोस में होगा। क्या बारिश इस खिताबी मैच में बाधा बनने वाली है?

A man plays cricket at the parish of Saint James, Barbados, on June 22, 2024. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

India vs South Africa Barbados Weather Live updates: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज बारबाडोस में खेला जाना है। बारबाडोस के ब्रिजटाउन के केनसिंगटन ओवल में ये खिताबी मैच होगा। इस मैच में क्या बारिश बाधा बन सकती है? मैच के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है और मौजूदा समय में बारबाडोस का कैसा मौसम है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस लाइव में मिलते रहेंगे... Sat, 29 Jun 2024 12:01 PM Sat, 29 Jun 2024 12:01 PM IND vs SA Barbados Weather Live: 9 बजे हो सकती है बारिश बारबाडोस के टाइम के अनुसार सुबह 9 बजे बारिश हो सकती है। उस समय भारत में शाम के साढ़े 6 बजे होंगे। मैच डेढ़ घंटे बाद शुरू होगा और उस समय बारिश का अनुमान 29 फीसदी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि थोड़ा बहुत बारिश से मैच प्रभावित हो सकता है, लेकिन पूरा मैच होने की उम्मीद है। हालांकि, अच्छी बात ये है कि इस मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है। Sat, 29 Jun 2024 11:37 AM Sat, 29 Jun 2024 11:37 AM IND vs SA Barbados Weather Live: अभी बारिश नहीं बारबाडोस में इस समय रात के 3 बजे हुए हैं और मौसम साफ है। हालांकि, कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदा-बांदी हुई है, लेकिन सुबह तक मौसम और साफ हो सकता है। हालांकि, मैच के टाइम पर बारिश होने का अनुमान है।