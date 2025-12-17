IND vs SA Live Telecast, 4th T20I: फ्री में यहां देखें India vs South Africa लाइव मैच, ऑक्शन के बाद पहला मुकाबला
IND vs SA Live Streaming, 4th T20I: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथा टी20 मैच आज लखनऊ में खेला जाना है। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है और इस मैच को जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी। ऐसे में मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है।
IND vs SA Live Telecast and Streaming, 4th T20I: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5 मैचों टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी बुधवार, 17 दिसंबर को लखनऊ में खेला जाएगा। आईपीएल 2026 ऑक्शन के बाद ये पहला मैच होगा। सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। टीम इंडिया को इस सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। वहीं, साउथ अफ्रीका की कोशिश होगी कि मैच जीतकर सीरीज में वापसी की जाए और आखिरी मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाया जाए। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया का घर पर ये सेकेंड लास्ट मैच है। अपनी तैयारियों को भारत दुरुस्त करना चाहेगा। ऐसे में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथे टी20 मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-
India vs South Africa चौथा टी20 कब और कहां खेला जाएगा?
IND vs SA 4th T20I आज यानी बुधवार, 16 दिसंबर को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथा टी20 कितने बजे शुरू होगा?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथा टी20 शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान (सूर्यकुमार यादव और एडेन मार्करम) आधा घंटा पहले यानी 6 बजकर 30 मिनट पर मैदान पर उतरेंगे।
India vs South Africa चौथा टी20 मैच टीवी पर लाइव कैसे देखें?
IND vs SA चौथे टी20 मैच को टीवी पर आप लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख पाएंगे, जहां अलग-अलग भाषाओं में कमेंट्री और दमदार क्वालिटी में आपको लाइव मैच देखने का मजा मिलेगा। हालांकि, इसके लिए थोड़े पैसे जरूर खर्च करने होंगे, क्योंकि ये पेड चैनल्स हैं।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चौथे टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका चौथे टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप पर देख पाएंगे। वहीं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आपको हॉटस्टार की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। हॉटस्टार पर भी आपको हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भारतीय भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। यहां भी पेड सब्सक्रिप्शन वाला फंडा है।
India vs South Africa चौथे टी20 को फ्री में लाइव कैसे देखें?
एक सवाल रहता है कि IND vs SA T20I मैच को हम टीवी पर फ्री में लाइव कैसे देख सकते हैं? इसका जवाब ये है कि आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना चाहिए, जहां डीडी स्पोर्ट्स चैनल आपको फ्री में उपलब्ध मिलता है। डीडी स्पोर्ट्स पर इंडिया के सभी होम मैचों का लाइव टेलीकास्ट होता है। ऐसे में आप फ्री में इस मैच का लुत्फ टीवी पर उठा सकते हैं। अगर आपको मैच से जुड़े अपडेट्स और स्कोर के बारे में जानना है तो आप लाइव हिन्दुस्तान के क्रिकेट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं।