IND vs SA 3rd ODI Live Streaming: फ्री में कैसे देखें आखिरी IND vs SA ODI मैच लाइव? जानिए तरीका
India vs South Africa 3rd ODI Live Streaming- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज यानी 6 दिसंबर को खेला जाएगा। इस मैच को आप लाइव कब, कहां और कैसे देख सकते हैं? जान लीजिए।
India vs South Africa 3rd ODI Match Live Streaming: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी शनिवार, 6 दिसंबर को खेला जाएगा, जो कि सीरीज डिसाइडर भी है। IND vs SA ODI सीरीज का पहला मैच मेजबान भारत ने जीता था, जबकि दूसरा मैच साउथ अफ्रीका ने जीता था। ऐसे में ये मुकाबला बहुत ज्यादा रोमांचक होगा। विराट कोहली दो शतक लगातार जड़ चुके हैं। ऐसे में नजरें विराट पर भी होंगी। ऐसे में जान लीजिए कि इस दिलचस्प मैच को आप कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं।
India vs South Africa ODI सीरीज का तीसरा मैच कब खेला जाएगा?
IND vs SA ODI सीरीज का तीसरा मैच शनिवार, 6 दिसंबर को खेला जाएगा।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का तीसरा मैच कहां खेला जाएगा?
India vs South Africa ODI सीरीज का तीसरा मैच विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
IND vs SA ODI सीरीज का तीसरा मैच कितने बजे शुरू होगा?
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर को 1 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान (केएल राहुल और टेम्बा बावुमा) आधा घंटा पहले यानी 1 बजे मैदान पर उतरेंगे।
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का तीसरा मैच टीवी पर लाइव कैसे देखें?
India vs South Africa ODI सीरीज के तीसरे मैच का लुत्फ आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उठा सकते हैं, जहां अलग-अलग चैनलों पर विभिन्न भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी।
IND vs SA ODI सीरीज का तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आपको हॉटस्टार की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। हॉटस्टार पर भी आपको अलग-अलग भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी।
India vs South Africa ODI सीरीज के दूसरे मैच को फ्री में लाइव कैसे देखें?
IND vs SA ODI सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच अगर आपको टीवी पर फ्री में देखना है तो इसके लिए आपको डीडी फ्री डिश चाहिए, जहां डीडी स्पोर्ट्स पर आप फ्री में इस मैच को लाइव देख पाएंगे। अगर आपको मैच से जुड़ी अपडेट्स और स्कोर के बारे में जानना है तो आप लाइव हिन्दुस्तान के क्रिकेट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं।
IND vs SA ODI Squad
इंडिया स्क्वॉड: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (C, wk), ऋषभ पंत (wk), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल
साउथ अफ्रीका स्क्वॉड: टेम्बा बावुमा (C), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को जेनसेन, एडेन मार्करम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, प्रेनेलन सुब्रयान