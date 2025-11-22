India vs South Africa 2nd Test LIVE: गुवाहटी में पहली बार खेला जाएगा टेस्ट, इंडिया और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत आज से

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेटIndia vs South Africa 2nd Test LIVE: गुवाहटी में पहली बार खेला जाएगा टेस्ट, इंडिया और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत आज से
India vs South Africa 2nd Test LIVE score: गुवाहटी में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। साउथ अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत की कोशिश सीरीज को 1-1 से बराबर करने पर होंगी।

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sat, 22 Nov 2025 07:58 AM
India vs South Africa 2nd Test LIVE score Updates: इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से गुवाहटी में खेला जाना है। गुवाहटी का बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार किसी टेस्ट मैच की मेजबानी करने जा रहा है। मैच 9 बजे शुरू होगा और टॉस साढ़े 8 बजे फेंका जाएगा। सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे है। भारतीय टीम की कोशिश सीरीज को 1-1 से बराबर करने पर होगी। शुभमन गिल फिट नहीं हैं। ऐसे में ऋषभ पंत भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले हैं। पहली बार वे आधिकारिक तौर पर टेस्ट कप्तानी करते नजर आएंगे।

22 Nov 2025, 07:58:13 AM IST

Ind vs SA 2nd Test LIVE Score: साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड

एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डिजोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, साइमन हार्मर, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ज़ुबैर हमज़ा, सेनुरन मुथुसामी और डेवाल्ड ब्रेविस

22 Nov 2025, 07:57:15 AM IST

Ind vs SA 2nd Test LIVE Score: इंडिया का स्क्वॉड

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन और आकाश दीप

22 Nov 2025, 07:42:21 AM IST

Ind vs SA 2nd Test LIVE Score: गुवाहटी में भिड़ेंगे इंडिया-साउथ अफ्रीका

गुवाहटी में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। साउथ अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत की कोशिश सीरीज को 1-1 से बराबर करने पर होंगी।

