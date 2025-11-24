Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs South Africa 2nd test Guwahati Veteran pacer Dale Steyn questions Rishabh Pant s irresponsible shot
Ind vs SA : ऋषभ पंत के गैरजिम्मेदाराना शॉट पर दिग्गज डेल स्टेन ने उठाया सवाल

Ind vs SA : ऋषभ पंत के गैरजिम्मेदाराना शॉट पर दिग्गज डेल स्टेन ने उठाया सवाल

संक्षेप:

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत भी खराब शॉट खेलकर आउट हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत का एक रिव्यू भी गंवा दिया। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज रहे डेल स्टेन ने पंत के शॉट को ब्रेनफेड बताया है यानी ऐसा शॉट जिसमें दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया।

Mon, 24 Nov 2025 01:42 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट गंवाने के बाद भारतीय टीम गुवाहाटी टेस्ट में भी बहुत मुश्किल स्थिति में है। जिस पिच पर दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, उसी पर भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। ऐसा नहीं है कि तीसरे दिन पिच अचानक गेंदबाजों के लिए अनुकूल हो गई बल्कि भारतीय टीम की ये दुर्गति बल्लेबाजों के गैरजिम्मेदाराना शॉट्स की वजह से हुई। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत भी खराब शॉट खेलकर आउट हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत का एक रिव्यू भी गंवा दिया। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज रहे डेल स्टेन ने पंत के शॉट को ब्रेनफेड बताया है यानी ऐसा शॉट जिसमें दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डेल स्टेन ने एक्स पर लिखा, 'यह एक ब्रेनफेड शॉट है।' उन्होंने अपने पोस्ट पर किसी का नाम नहीं लिखा और न ही कोई तस्वीर या वीडियो पोस्ट किया लेकिन उनका ये पोस्ट ऋषभ पंत के आउट होने के ठीक बाद आया।

पंत ने भारत का एक रिव्यू भी गंवा दिया

गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में सोमवार को मैच के तीसरे दिन पहले सेशन में ही भारत ने 4 शीर्ष बल्लेबाजों को गंवा दिया। 65 रन के स्कोर पर भारत को केएल राहुल के रूप में पहला विकेट गिरा। केशव महाराज की गेंद पर मारक्रम ने उनका कैच लपका। वह 22 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद भारत संभलता दिख रहा था कि 95 के टीम स्कोर पर यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए। उन्होंने 58 रन बनाए और हार्मर ने उनका विकेट लिया। उसके बाद साई सुदर्शन भी 15 रन बनाकर हार्मर का शिकार हो गए। ध्रुव जुरेल तो खाता तक नहीं खोल पाए और बहुत ही खराब शॉट खेलकर आउट हुए।

ये भी पढ़ें:LIVE: गुवाहाटी टेस्ट में भारत की हालत पतली, क्या सुंदर-कुलदीप बचा पाएंगे लाज?

बड़ा शॉट मारने के चक्कर में गंवाया विकेट

चाय के वक्त भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 102 रन था। उस वक्त कप्तान ऋषभ पंत के कंधों पर भारतीय पारी को संवारने की बड़ी जिम्मेदारी थी लेकिन चाय के बाद दूसरे सत्र का खेल शुरू होते ही दूसरे ओवर में वह अपना विकेट गंवा बैठे। मार्को जेनसेन की गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। इस दौरान गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा छूते हुए विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। अंपायर ने उंगली उठा दी लेकिन पंत ने रिव्यू ले लिया। रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छूकर विकेटकीपर के हाथों में गई थी। इस तरह भारत ने पंत का विकेट तो गंवाया ही, एक रिव्यू भी गंवा दिया। वह 7 रन बनाकर आउट हुए जिसमें एक सिक्स भी शामिल था।

ये भी पढ़ें:वनडे सीरीज के लिए ऋषभ पंत को क्यों नहीं दी गई कप्तानी? ये है असली वजह

लंच तक भारत का स्कोर 174-7

लंच तक भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना लिए थे। उसे फॉलो ऑन से बचने के लिए अभी भी 116 रन की जरूरत है। लंच तक वॉशिंगटन सुंदर 33 रन और कुलदीप यादव 14 रन बनाकर खेल रहे थे।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
India Vs South Africa Rishabh Pant
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |