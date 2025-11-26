India vs South Africa 2nd Test LIVE: आखिरी दिन का खेल शुरू, भारत के लिए सब कुछ दांव पर

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेटIndia vs South Africa 2nd Test LIVE: आखिरी दिन का खेल शुरू, भारत के लिए सब कुछ दांव पर
Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Wed, 26 Nov 2025 09:14 AM
India vs South Africa 2nd Test LIVE Score Updates: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला गुवाहटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले का आज यानी बुधवार 26 नवंबर को आखिरी दिन है। साउथ अफ्रीका की टीम ड्राइविंग सीट पर है, जो मैच जीत जाएगी तो सीरीज जीत जाएगी। मैच के ड्रॉ होने पर भी सीरीज साउथ अफ्रीका की टीम ही जीतेगी। इस तरह कहा जा सकता है कि भारत सीरीज हारने की कगार पर है, क्योंकि ड्रॉ भी अब टीम के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। पहला मैच भारत हार गया है। इस मैच में भी आखिरी दिन भारत को मैच जीतने और सीरीज में बराबरी करने के लिए अभी 522 रन और चाहिए। स्कोर चौथे दिन के खेल के बाद 27/2 था। साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर नाबाद हैं। इसके बाद का खेल जारी है।

RSA 489 & 260/5d

IND 201 & 33/2

26 Nov 2025, 09:13:06 AM IST

India vs South Africa LIVE Score: सुदर्शन आउट होने से बचे

साई सुदर्शन के रूप में भारत को पारी का तीसरा और दिन का पहला झटका लग ही चुका था, क्योंकि बॉल उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे चली गई थी और अंपायर ने आउट दे दिया था। इसके बाद थर्ड अंपायर ने चेक किया तो गेंद नो बॉल थी। इस तरह वे आउट होने से बच गए।

26 Nov 2025, 09:04:34 AM IST

India vs South Africa LIVE Score: आखिरी दिन का खेल शुरू

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन का खेल शुरू हो गया है। बी साई सुदर्शन और कुलदीप यादव क्रीज पर हैं।

26 Nov 2025, 08:29:38 AM IST

India vs South Africa LIVE Score: जीत से दूर है भारत

भारतीय टीम को अगर इस मैच में जीत दर्ज करनी है तो फिर एक इतिहास लिखना है। भारत ने कभी भी इतना बड़ा स्कोर चेज नहीं किया है। रन रेट भी ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर मैच ड्रॉ हुआ या फिर मैच साउथ अफ्रीका ने जीता तो साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज भी जीत जाएगी।

26 Nov 2025, 07:41:05 AM IST

India vs South Africa LIVE Score: आखिरी दिन की लड़ाई बाकी

