India vs South Africa 2nd Test Live Score: गुवाहटी में जारी दूसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। भारतीय टीम मेहमान टीम साउथ अफ्रीका को जल्दी समेटना चाहेगी, क्योंकि 247 रन बन चुके हैं और 6 विकेट खो दिए हैं।

India vs South Africa 2nd Test Live Score: साउथ अफ्रीका को जल्दी समेटना चाहेगा भारत, 4 विकेट हैं अभी बाकी

Rishabh Pant

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sun, 23 Nov 2025 08:44 AM
India vs South Africa 2nd Test Live Score Updates: गुवाहटी में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जारी दूसरे टेस्ट मैच का आज यानी रविवार 23 नवंबर को दूसरा दिन है। भारतीय टीम आज मेहमान टीम साउथ अफ्रीका को जल्दी समेटना चाहेगी, क्योंकि 247 रन बन चुके हैं और 6 विकेट ही अब तक साउथ अफ्रीका ने गंवाए हैं। भारतीय टीम की पूरी कोशिश होगी कि 300 से पहले ही साउथ अफ्रीका के बाकी के चार विकेट गिराए जाएं, क्योंकि पहली पारी में 300 प्लस का स्कोर बड़ा होगा, जिसका फायदा साउथ अफ्रीका को मिल जाएगा।

23 Nov 2025, 08:44:55 AM IST

India vs South Africa 2nd Test LIVE: कुलदीप को मिले थे 3 विकेट

गुवाहटी टेस्ट मैच के पहले दिन 3 विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए, जबकि एक-एक विकेट जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को मिला।

23 Nov 2025, 08:32:13 AM IST

India vs South Africa 2nd Test LIVE: साउथ अफ्रीका ने बना लिए हैं 247 रन

साउथ अफ्रीका ने पहले दिन अच्छी और सधी हुई बल्लेबाजी की। 247 रन 81.5 ओवर में टीम इंडिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने बनाए और सिर्फ 6 ही विकेट भारत को मिले। ऐसे में बाकी के चार विकेट भारत जल्दी निकालने की कोशिश करेगा। सेनुरन मुथुसामी 25 और काइल वैरेनी 1 रन बनाकर नाबाद हैं।

Rishabh Pant India Vs South Africa

