India vs South Africa 2nd Test Live Score: साउथ अफ्रीका को जल्दी समेटना चाहेगा भारत, 4 विकेट हैं अभी बाकी

India vs South Africa 2nd Test Live Score Updates: गुवाहटी में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जारी दूसरे टेस्ट मैच का आज यानी रविवार 23 नवंबर को दूसरा दिन है। भारतीय टीम आज मेहमान टीम साउथ अफ्रीका को जल्दी समेटना चाहेगी, क्योंकि 247 रन बन चुके हैं और 6 विकेट ही अब तक साउथ अफ्रीका ने गंवाए हैं। भारतीय टीम की पूरी कोशिश होगी कि 300 से पहले ही साउथ अफ्रीका के बाकी के चार विकेट गिराए जाएं, क्योंकि पहली पारी में 300 प्लस का स्कोर बड़ा होगा, जिसका फायदा साउथ अफ्रीका को मिल जाएगा।

23 Nov 2025, 08:44:55 AM IST India vs South Africa 2nd Test LIVE: कुलदीप को मिले थे 3 विकेट गुवाहटी टेस्ट मैच के पहले दिन 3 विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए, जबकि एक-एक विकेट जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को मिला।