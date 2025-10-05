India vs Pakistan Women Live Streaming ICC Women Cricket World Cup When Where and How To Watch IND vs PAK Online Free India Women vs Pakistan Women Live Streaming: फ्री में कैसे देखें IND vs PAK मैच? सोनीलिव नहीं यहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग, Cricket Hindi News - Hindustan
India Women vs Pakistan Women Live Streaming- भारत बनाम पाकिस्तान वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का 6ठा मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 07:46 AM
India Women vs Pakistan Women Live Streaming- भारत बनाम पाकिस्तान आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 6ठा मैच आज यानी रविवार, 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। IND vs PAK Women वर्ल्ड कप मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि दोनों कैप्टन आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगी। यह लगातार चौथा रविवार होगा जब फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा। इससे पहले दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वियों की भिड़ंत तीन बार एशिया कप 2025 में हुई थी, जहां सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत ने फाइनल समेत तीनों बार पाकिस्तान को धूल चटाई थी। आज हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी से भी कुछ ऐसे ही धाकड़ प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। आईए एक नजर भारत India vs Pakistan Women वर्ल्ड कप मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

India vs Pakistan Women वर्ल्ड कप मैच लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत बनाम पाकिस्तान वुमेंस वर्ल्ड कप मैच कब खेला जाएगा?

India vs Pakistan Women वर्ल्ड कप मैच आज यानी रविवार, 5 अक्टूबर को खेला जाएगा।

IND vs PAK Women Cricket World Cup मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान वुमेंस वर्ल्ड कप मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs Pakistan Women वर्ल्ड कप मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs PAK Women Cricket World Cup मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि दोनों कैप्टन आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगी।

भारत बनाम पाकिस्तान वुमेंस वर्ल्ड कप मैच कहां देखें लाइव?

India vs Pakistan Women वर्ल्ड कप मैच का लुत्फ आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर उठा सकते हैं। वहीं भारतीय मैचों के DD Sports पर टेलिकास्ट होने की उम्मीद है, जिसका फैंस फ्री में लुत्फ उठा सकते हैं।

IND vs PAK Women Cricket World Cup मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत बनाम पाकिस्तान वुमेंस वर्ल्ड कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप जियोहॉटस्टार की ऐप और वेबसाइट दोनों पर उठा सकते हैं।

भारत बनाम पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच स्क्वॉड

Womens Cricket World cup 2025 India Women Vs Pakistan Women India Vs Pakistan
