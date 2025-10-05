India Women vs Pakistan Women Live Streaming: फ्री में कैसे देखें IND vs PAK मैच? सोनीलिव नहीं यहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग

India Women vs Pakistan Women Live Streaming- भारत बनाम पाकिस्तान आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 6ठा मैच आज यानी रविवार, 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। IND vs PAK Women वर्ल्ड कप मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि दोनों कैप्टन आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगी। यह लगातार चौथा रविवार होगा जब फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा। इससे पहले दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वियों की भिड़ंत तीन बार एशिया कप 2025 में हुई थी, जहां सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत ने फाइनल समेत तीनों बार पाकिस्तान को धूल चटाई थी। आज हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी से भी कुछ ऐसे ही धाकड़ प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। आईए एक नजर भारत India vs Pakistan Women वर्ल्ड कप मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-