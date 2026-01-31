वैभव सूर्यवंशी को पाकिस्तानी गेंदबाज ने तरेरी थी आंखें, अब विश्व कप में सूद समेत बदला लेने का मौका
14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के पास रविवार, 1 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में अपनी पुरानी हार और अपमान का बदला लेने का सुनहरा मौका है। इस मैच में सबकी नजरें वैभव पर टिकी होंगी क्योंकि भारत की जीत उसे सीधे सेमीफाइनल का टिकट दिला देगी, जबकि हार पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। वैभव के लिए यह मुकाबला उस कड़वी याद को मिटाने का अवसर है, जो दिसंबर 2025 में दुबई में खेले गए U19 एशिया कप फाइनल के दौरान बनी थी। इस मुकाबले में मैदान पर खिलाड़ियों के बीच काफी तनाव देखा गया था।
एशिया कप के उस फाइनल मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा और वैभव सूर्यवंशी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। वैभव ने पारी के पहले ही ओवर में रजा की गेंदों पर दो छक्के और एक चौका जड़कर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन जब पांचवें ओवर में रजा ने उन्हें आउट किया, तो उन्होंने वैभव को 'सेंड-ऑफ' देते हुए कुछ शब्द कहे। वैभव ने भी चुप रहने के बजाय पलटकर जवाब दिया और पवेलियन लौटते समय अपने जूते की ओर इशारा करते हुए गेंदबाज को करारा जवाब दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। उस मैच में भारत को 191 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी थी, जिसका मलाल आज भी टीम को होगा।
अब विश्व कप के मंच पर वैभव उन महारिकॉर्ड्स के साथ उतरेंगे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हैरत में डाल दिया है, जैसे यूथ वनडे में विराट कोहली के रनों का रिकॉर्ड तोड़ना और मात्र 15 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक जड़ना। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ उनका अब तक का व्यक्तिगत रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर रहा है, जहां उन्होंने 3 मैचों में केवल 32 रन बनाए हैं। लेकिन बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले इस अहम मैच में वैभव के पास अपनी फॉर्म और विस्फोटक बल्लेबाजी से न केवल पाकिस्तान को हराने का, बल्कि पुरानी तकरार का सूद समेत हिसाब बराबर करने का बेहतरीन मौका है।