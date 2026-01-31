Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़india vs pakistan u19 world cup Pak will tremble at the sight of Vaibhav Suryavanshis statistics his explosive batting
वैभव सूर्यवंशी के इन आंकड़ों को देख थर-थर कांपेगा पाकिस्तान, इस दिन महामुकाबले में दिखेगी फायर बैटिंग

वैभव सूर्यवंशी के इन आंकड़ों को देख थर-थर कांपेगा पाकिस्तान, इस दिन महामुकाबले में दिखेगी फायर बैटिंग

संक्षेप:

महज 14 साल की उम्र में इस युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, जिन्हें देखकर दिग्गज खिलाड़ी भी दंग हैं। अब सबकी नजरें रविवार, 1 फरवरी 2026 को होने वाले भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले पर टिकी हैं, जहां वैभव से फायर ब्रांड बैटिंग की उम्मीद है।

Jan 31, 2026 01:51 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत में क्रिकेट को केवल एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून माना जाता है। इस जुनून के बीच एक नया नाम उभरकर सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वह नाम है वैभव सूर्यवंशी। महज 14 साल की उम्र में इस युवा बल्लेबाज ने ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, जिन्हें देखकर दिग्गज खिलाड़ी भी दंग हैं। अब सबकी नजरें रविवार, 1 फरवरी 2026 को होने वाले भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले पर टिकी हैं, जहां वैभव सूर्यवंशी से ताबड़तोड़ बैटिंग और नए रिकॉर्ड की उम्मीदें होंगी। वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं और जो उनके रिकॉर्ड्स कहानी बयान करते हैं उसे देखते हुए पाकिस्तानी टीम के लिए वैभव को जल्दी आउट करना एक बड़ी चुनौती होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे क्रिकेट में वह कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन लगता था। उन्होंने यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का विराट कोहली का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव ने केवल 20 पारियों में 1,047 रन बनाकर इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं, विस्फोटक बल्लेबाजी के मामले में उन्होंने ऋषभ पंत को भी पीछे छोड़ दिया है। वैभव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मात्र 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर सबसे तेज यूथ वनडे फिफ्टी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज (14 साल 296 दिन) भी बन गए हैं।

2025 में वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के लिए 14 साल और 23 दिन की उम्र में IPL इतिहास के सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों में सेंचुरी बनाई, जिससे वह अब तक के सबसे कम उम्र के T20 सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव ने 7 जनवरी, 2026 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक यूथ ODI में आरोन जॉर्ज के साथ 227 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग पार्टनरशिप की, जो इस फॉर्मेट के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है। वैभव सूर्यवंशी का टी-20 करियर उनके तूफानी अंदाज की गवाही देता है। वैभव ने अब तक टी-20 क्रिकेट में 41.23 की औसत से 701 रन, जिसमें 3 शतक शामिल हैं। वैभव फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने बिहार के लिए 12 साल की उम्र में डेब्यू किया था।

भारत और पाकिस्तान के बीच 1 फरवरी को खेला जाने वाला अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-6 दौर का यह 12वां मैच बेहद महत्वपूर्ण है। यह मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा। भारत के पास फिलहाल 6 अंक हैं और यदि वह इस मैच में पाकिस्तान को हरा देता है, तो उसे सीधे सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा। वहीं, हारने की स्थिति में पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है।

वैभव का अब तक का रिकॉर्ड शानदार रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 3 मैचों में केवल 32 रन बनाए हैं। हालांकि, उनकी वर्तमान फॉर्म और हालिया शतकों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इस महामुकाबले में वे एक ऐतिहासिक पारी खेल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:विराट और रोहित की अनुपस्थिति से कमजोर हो गई है भारतीय टेस्ट टीम: टेम्बा बावुमा

भारतीय टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे कर रहे हैं। टीम में वैभव के साथ-साथ आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि क्या 14 साल का यह तूफानी खिलाड़ी पाकिस्तान की बखिया उधेड़ पिटाई कर भारत को जीत दिला पाता है या नहीं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
U19 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |