Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs Pakistan U19 World Cup Match Major setback for Pakistan ahead of virtual knockout Star Player injured
भारत के खिलाफ U19 वर्ल्ड कप ‘महामुकाबले’ से पहले पाकिस्तान के लिए आई बुरी खबर, लगा तगड़ा झटका

संक्षेप:

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप का बहुप्रतीक्षित मैच रविवार, 1 फरवरी को खेला जाना है, मगर इस मैच से पहले पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। उनका एक खिलाड़ी चोट के चलते बाहर हो गया है।

Jan 31, 2026 08:54 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का ‘महामुकाबला’ रविवार, 1 फरवरी को खेला जाना है। इस मैच से पहले पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। IND vs PAK का यह मैच सेमीफाइनल से पहले वर्चुअल नॉकआउट होगा, जिसे हम वर्चुअल क्वार्टर फाइनल भी कह सकते हैं। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। भारत को सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए सिर्फ जीत दर्ज करनी होगी, वहीं पाकिस्तान को अगर नॉकाआउट का टिकट हासिल करना है तो उन्हें जीत के साथ-साथ नेट रन रेट में भी सुधार करना होगा। बता दें, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, ऐसे में सिर्फ सेमीफाइनल का सिर्फ एक पायदान ही खाली है।

ये भी पढ़ें:IND-PAK के बीच U19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की आखिरी रेस, 3 टीमों ने किया क्वालीफाई

पाकिस्तान की अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच की तैयारियों को उस समय झटका लगा जब उनके विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद शयान चोट के चलते टूर्नामेंट से ही बहार हो गई। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कन्फर्म किया है।

PCB ने एक बयान में कहा, “पाकिस्तान U19 के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद शयान ICC U19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, क्योंकि एक सिनेरियो-बेस्ड प्रैक्टिस मैच के दौरान तेज गेंदबाज की गेंद विकेटकीपिंग करते समय उनकी नाक पर लग गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्स-रे में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई, और जल्द ही उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी का नाम बताया जाएगा।”

ये भी पढ़ें:कैसे भारत और पाक कर सकते हैं U19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई? समझें

पाकिस्तान के लिए अभी तक शानदार रहा है यह टूर्नामेंट

पाकिस्तान के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप का यह टूर्नामेंट अभी तक शानदार रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ भले ही टीम ने हार के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया हो, मगर उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार तीन मैच जीतकर हैट्रिक लगाई है। पिछले मुकाबले में मैन इन ग्रीन ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से धूल चाटई थी। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार अब पाकिस्तान को दर्द दे रही है क्योंकि यही हार उनके सेमीफाइनल की राह में रौड़ा बन रही है।

India Vs Pakistan U19 World Cup
