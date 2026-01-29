U19 वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच पाकिस्तान से; जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव?

संक्षेप: India vs Pakistan U19 World Cup Match: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-6 का 12वां मैच 1 फरवरी को बुलवायो में खेला जाना है। मैच से जुड़ी जरूरी जानकारी नीचे पढ़ें-

India vs Pakistan U19 World Cup Match: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप का महामुकाबला रविवार, 1 फरवरी को खेला जाना है। U19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के नजरिए से यह मैच काफी अहम रहने वाला है। टीम इंडिया अभी तक अपने सभी मुकाबले जीतकर यहां पहुंची है, वहीं पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों ग्रुप स्टेज में हार का सामना करना पड़ा था। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अधिक है, क्योंकि उनके खाते में पहले से ही 6 अंक है, वहीं पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर है। अगर भारत इस मैच में पाकिस्तान को हराने में कामयाब रहता है तो टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा, वहीं पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान यह मैच जीतता है तो मामला नेट रन रेट पर अटकेगा। आईए एक नजर IND vs PAK अंडर-19 वर्ल्ड कप की कुछ अहम जानकारियों पर नजर डालते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

India vs Pakistan U19 वर्ल्ड कप सुपर-6 का 12वां मैच कब खेला जाएगा? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप सुपर-6 का 12वां मैच रविवार, 1 फरवरी को खेला जाएगा।

IND vs PAK U19 World Cup सुपर-6 का 12वां मैच कहां खेला जाएगा? India vs Pakistan U19 वर्ल्ड कप सुपर-6 का 12वां मैच क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो में खेला जाएगा।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप सुपर-6 का 12वां मैच कितने बजे शुरू होगा? IND vs PAK U19 World Cup सुपर-6 का 12वां मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे।

India vs Pakistan U19 वर्ल्ड कप सुपर-6 का 12वां मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप सुपर-6 के 12वें मैच का लाइव प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

IND vs PAK U19 World Cup सुपर-6 के 12वें मैच की ऑनलाइन स्टर्मिंग कैसे देखें लाइव? India vs Pakistan U19 वर्ल्ड कप सुपर-6 के 12वें मैच का ऑनलाइन लुत्फ आप जियोहॉटस्टर ऐप और वेबसाइट पर उठा सकते हैं। वहीं IND vs PAK मैच से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप स्क्वॉड भारतीय अंडर-19 वर्ल्ड कप स्क्वॉड- आयुष म्हात्रे (कप्तान), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, दीपेश देवेन्द्रन, मोहम्मद एनान, आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलान पटेल, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी