India vs Pakistan U19 Asia Cup Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा IND vs PAK मैच? यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

संक्षेप: India vs Pakistan U19 Asia Cup Live Streaming: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल आज दुबई में खेला जाना है। IND vs PAK फाइनल सुबह साढ़े 10 बजे शुरू होगा।

India vs Pakistan U19 Asia Cup Live Streaming- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल आज यानी रविवार, 21 दिसंबर को दुबई में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 10 बजे शुरू होना है। इस टूर्नामेंट में पहले भी भारत पाकिस्तान को धूल चटा चुका है, ऐसे में आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया एक बार फिर अपने चिर-प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटाकर खिताब पर कब्जा जमाना चाहेगी। भारतीय टीम सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर यहां पहुंची है, वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फाइनल की दौड़ से बाहर किया। आईए एक नजर भारत बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप फाइनल से जुड़ कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

India vs Pakistan U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कब होगा? भारत बनाम पाकिस्तान, U19 एशिया कप 2025 का फाइनल रविवार, 21 दिसंबर को होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान, U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कहां होगा? India vs Pakistan U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच ICC एकेडमी, दुबई में होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान, U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच किस समय शुरू होगा? India vs Pakistan U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच सुबह 10:30 बजे IST पर शुरू होगा। टॉस सुबह 10 बजे होगा।

कौन से टीवी चैनल India vs Pakistan U19 एशिया कप 2025 फाइनल का सीधा प्रसारण करेंगे? भारत बनाम पाकिस्तान, U19 एशिया कप 2025 का फाइनल भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

India vs Pakistan U19 एशिया कप 2025 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? भारत बनाम पाकिस्तान, U19 एशिया कप 2025 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी LIV ऐप पर होगी।

India vs Pakistan स्क्वॉड भारत: आयुष म्हात्रे (C), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(vc), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (wk), हरवंश सिंह (wk), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह*, उद्धव मोहन, आरोन जॉर्ज।