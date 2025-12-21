Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs Pakistan U19 Asia Cup Live Streaming When and How To Watch IND vs PAK Live Match Today Online TV
India vs Pakistan U19 Asia Cup Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा IND vs PAK मैच? यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

India vs Pakistan U19 Asia Cup Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा IND vs PAK मैच? यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

संक्षेप:

India vs Pakistan U19 Asia Cup Live Streaming: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल आज दुबई में खेला जाना है। IND vs PAK फाइनल सुबह साढ़े 10 बजे शुरू होगा।

Dec 21, 2025 06:28 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

India vs Pakistan U19 Asia Cup Live Streaming- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल आज यानी रविवार, 21 दिसंबर को दुबई में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 10 बजे शुरू होना है। इस टूर्नामेंट में पहले भी भारत पाकिस्तान को धूल चटा चुका है, ऐसे में आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया एक बार फिर अपने चिर-प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटाकर खिताब पर कब्जा जमाना चाहेगी। भारतीय टीम सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर यहां पहुंची है, वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फाइनल की दौड़ से बाहर किया। आईए एक नजर भारत बनाम पाकिस्तान U19 एशिया कप फाइनल से जुड़ कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

India vs Pakistan U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कब होगा?

भारत बनाम पाकिस्तान, U19 एशिया कप 2025 का फाइनल रविवार, 21 दिसंबर को होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान, U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कहां होगा?

India vs Pakistan U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच ICC एकेडमी, दुबई में होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान, U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच किस समय शुरू होगा?

India vs Pakistan U19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच सुबह 10:30 बजे IST पर शुरू होगा। टॉस सुबह 10 बजे होगा।

कौन से टीवी चैनल India vs Pakistan U19 एशिया कप 2025 फाइनल का सीधा प्रसारण करेंगे?

भारत बनाम पाकिस्तान, U19 एशिया कप 2025 का फाइनल भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा।

India vs Pakistan U19 एशिया कप 2025 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत बनाम पाकिस्तान, U19 एशिया कप 2025 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी LIV ऐप पर होगी।

India vs Pakistan स्क्वॉड

भारत: आयुष म्हात्रे (C), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(vc), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (wk), हरवंश सिंह (wk), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह*, उद्धव मोहन, आरोन जॉर्ज।

पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उप-कप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (wk), हुजैफा अहसान, मोमिन कमर, मोहम्मद सैयाम, मोहम्मद शयान (wk), निकब शफीक, समीर मिन्हास और मोहम्मद हुजैफा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Pakistan U19 Asia Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |