भारत-पाकिस्तान U19 एशिया कप मैच आज, जानें कब कहां और कैसे देखें लाइव

भारत और पाकिस्तान के बीच आज अंडर-19 एशिया कप का मैच दुबई में खिला जाना है। दिवाली के खास मौके पर यह महामुकाबला होने जा रहा है। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटों पर खास नजरें रहेंगी।

IND U19 vs PAK U19 एशिया कप मैच लाइव कैसे देखें

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप महामुकाबला आज यानी रविवार, 8 नवंबर को दिवाली वाले दिन खेला जाना है। भारत-पाकिस्तान मुकाबला किसी भी खेल में या फिर क्रिकेट में किसी भी स्टेज पर हो, फैंस का उत्साह चरम पर रहता है। इस मैच के लिए भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं। भारत बनाम पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप मैच में हर किसी की नजरें वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटों आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ पर रहने वाली है। आर्यवीर ने तो नेपाल के खिलाफ हुए पहले अंडर-19 एशिया कप मुकाबले में तूफानी फिफ्टी लगाकर गदर मचा दिया था। आज भी सहवाग के बल्ले से पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ही धमाकेदार पारी की उम्मीद रहेगी। भारतीय टीम यहां नेपाल को 10 विकेट से रौंदकर पहुंची है, जबकि पाकिस्तान ने मेजबान यूएई को 9 विकेट से अपने पहले मुकाबले में हराया। आज का मैच जीतने वाली टीम टॉप-2 में अपनी जगह पक्की कर सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ा सकती है। आइए IND U19 vs PAK U19 लाइव मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

इंडिया U-19 बनाम पाकिस्तान U-19 एशिया कप ODI 2026 मैच कब देखें? इंडिया U-19 बनाम पाकिस्तान U-19 एशिया कप ODI 2026, आज यानी रविवार 8 नवंबर को खेला जाएगा।

इंडिया U-19 बनाम पाकिस्तान U-19 एशिया कप ODI 2026 मैच कितने बजे शुरू होगा? इंडिया U-19 बनाम पाकिस्तान U-19 एशिया कप ODI 2026 मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा।

इंडिया U-19 बनाम पाकिस्तान U-19 एशिया कप ODI 2026 मैच कहां खेला जाएगा? इंडिया U-19 बनाम पाकिस्तान U-19 एशिया कप ODI 2026 मैच अल अमरत में अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) पर होगा।

इंडिया U-19 बनाम पाकिस्तान U-19 एशिया कप ODI 2026 मैच का टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? इंडिया U-19 बनाम पाकिस्तान U-19 एशिया कप ODI 2026 मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेलीकास्ट होगा और Sonyliv पर स्ट्रीम किया जाएगा। मैच के लाइव अपडेट्स के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर विजिट कर सकते हैं।

IND U19 vs PAK U19 लाइव मैच से जुड़ी मुख्य जानकारी • मैच: 8वां मैच, ग्रुप A (यूथ ODI)

• तारीख और समय: रविवार, 8 नवंबर, 2026, सुबह 10:30 AM IST (लोकल टाइम सुबह 9:00 AM)

• जगह: अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2), अल अमरत, ओमान

• लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट: सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और SonyLIV पर उपलब्ध

इंडिया U19 स्क्वाड: लक्ष्य राजेश रायचंदानी (c), आर्यवीर सहवाग, अन्वय द्रविड़ (w), अर्जुन राजपूत, ईशान सूद, काव्या पटेल, मनाल चौहान, मोहित उलवा, यशवीर गौड़, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान, रजत बघेल, शविन विनोद, आर्यन सवसानी, कुशाग्र ओझा