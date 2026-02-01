Cricket Logo
VIDEO: पाकिस्तान की इतनी गंदी फील्डिंग, पहले तो कैच छोड़ा फिर रन आउट भी मिस कर दिया

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का अहम मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के सलामी बल्लेबाज क्रीज पर हैं। इस दरमियान पाकिस्तान की गंदी फील्डिंग देखने को मिली है।

Feb 01, 2026 02:49 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का अहम मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के सलामी बल्लेबाज क्रीज पर हैं। इस दरमियान पाकिस्तान की गंदी फील्डिंग देखने को मिली है। पाकिस्तान के गेंदबाज ने पहले तो वैभव सूर्यवंशी जैसे विस्फोटक बल्लेबाज का कैच छोड़ा फिर रन आउट भी मिस कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है।

पाकिस्तान के लिए यह कैच छोड़ना काफी महंगा पड़ सकता था, लेकिन टीम ने वापसी कर ली है। वैभव सूर्यवंशी 22 गेंदों में 30 रन बनाकर लौट गए हैं और यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जब चलते हैं तो टीम एकतरफा जीत हासिल करती है। हालांकि, आज के मैच में पाकिस्तान की फील्डिंग भले ही खराब दिख रही हो, लेकिन गेंदबाजी अच्छी की है और भारत के शुरुआती तीन विकेट चटका दिेए हैं।

भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए यह मैच महत्वपूर्ण है। सुपर सिक्स में भारत 4 मैचों में तीन जीत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 2 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत और पाकिस्तान के रन रेट में मामूली अंतर है। ऐसे में अगर पाकिस्तान आज का मुकाबला जीतता बड़े अंतर से जीतता है तो वह सेमीफाइनल में होगा। वहीं भारत के लिए सिर्फ इस मुकाबले को या तो जीतना है या फिर बहुत बड़े अंतर की हार से बचना है।

फिलहाल, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी गेंदबाज द्वारा छोड़े गए इस कैच का वीडियो वायरल हो रहा है और फील्डर द्वारा मिस किए गए रन आउट की भी लोग आलोचना कर रहे हैं। यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इस टीम को ट्रोल कर रहे हैं।

टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों के बीच तनाव की स्थिति भी देखी गई। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं हैं और यही कारण है कि हर बार जब दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं तो तनाव साफ देखा जाता है। इस मैच में भी टॉस के वक्त दोनों टीों के कप्तानों ने हाथ मिलाने की औपचारिकता पूरी नहीं की

