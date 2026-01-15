India vs Pakistan मैच के टिकटों के लिए मची ऐसी होड़ कि बुकमायशो का सर्वर ही क्रैश हो गया

India vs Pakistan मैच के टिकटों के लिए मची ऐसी होड़ कि बुकमायशो का सर्वर ही क्रैश हो गया
T20 World Cup 2026 के India vs Pakistan मैच के टिकटों के लिए ऐसी होड़ मची कि बुकमायशो का सर्वर ही क्रैश हो गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के टिकट खरीदने के लिए बेवसाइट पर हद से ज्यादा ट्रैफिक आ गया था।
T20 World Cup 2026 के दूसरे राउंड के मैचों के टिकटों की सेल शुरू हो चुकी है। बुधवार 14 जनवरी से दूसरे दौर के मैचों के टिकटों की सेल शुरू हुई, जिसमें हाई वोल्टेज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी शामिल है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के टिकटों के लिए तो इतनी मारामारी देखने को मिली कि टिकट बेचने वाली साइट का सर्वर ही ठप्प पड़ गया। बांग्लादेश की टीम के भारत आने पर अभी भी संशय है, लेकिन टिकटों की सेल जारी है।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में लीग फेज का मुकाबला खेला जाना है। इसी मुकाबले समेत टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे फेज के मैचों के लिए टिकट सेल बुकमायशो पर 14 जनवरी को शुरू हुई। फैंस की जबरदस्त दिलचस्पी इन मैचों के टिकटों के लिए देखने को मिली, खासकर इंडिया-पाकिस्तान मैच के लिए फैंस के बीच काफी डिमांड थी, जो इस राउंड के एलोकेशन में शामिल था।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैचों के टिकट लाइव होने के कुछ ही मिनटों में बुकमायशो वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ गया, क्योंकि यूजर्स टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा डिमांड वाले मैच के लिए अपनी सीट पक्की करने की कोशिश कर रहे थे। क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो एक साथ इतनी रिक्वेस्ट आने से प्लेटफॉर्म के सर्वर क्रैश हो गए। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है, जो 8 मार्च तक चलेगा।
टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में अपना कैंपेन 7 फरवरी को ही शुरू करेगी। पहला मैच भारत का USA के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित होगा। वहीं, पाकिस्तान इस ग्लोबल टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में कोलंबो में नीदरलैंड्स से भिड़ेगा। इंडिया को इसके बाद 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से भिड़ना है और फिर कोलंबो में 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा।
इसके बाद आखिरी लीग फेज का मैच भारत का अहमदाबाद में नीदरलैंड से होगा। पाकिस्तान की टीम 10 फरवरी को यूएसए से कोलंबो में खेलेगी। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम और सिनहलीज स्पोर्ट्स क्लब में पाकिस्तान के सभी मैच खेले जाएंगे। सुपर 8 के कुछ मैच भी श्रीलंका में ही खेले जाने हैं।