Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India vs Pakistan requested to play 3 Match Test series in UK Michael Vaughan
भारत-पाकिस्तान के बीच जल्द शुरू हो टेस्ट सीरीज; अब किसने की ये डिमांड, वेन्यू भी बताया

भारत-पाकिस्तान के बीच जल्द शुरू हो टेस्ट सीरीज; अब किसने की ये डिमांड, वेन्यू भी बताया

संक्षेप:

माइकल वॉन ने टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बहुत अच्छा बताया है। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज शुरू हो। इसके लिए उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू भी बताया है।

Feb 10, 2026 11:11 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए मान गया है। बांग्लादेश के प्रति अपना सपोर्ट दिखाने के लिए पाकिस्तान ने पहले इस ‘महामुकाबले’ में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल, बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया था, आईसीसी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर जब बांग्लादेश नहीं माना तो आईसीसी ने उन्हें बाहर कर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया। आईसीसी के इस फैसले के प्रति नराजगी जताते हुए पाकिस्तान यह सारी नौटंकी कर रहा था। अब जब पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए मान गया है तो क्रिकेट जगत से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इन 5 खिलाड़ियों की हुई छुट्टी, एक नए चेहरे को मौका

इस कड़ी में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का भी रिएक्शन सामने आया है। माइकल वॉन ने टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बहुत अच्छा बताया है। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज शुरू हो। इसके लिए उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू भी बताया है।

ये भी पढ़ें:डिकॉक ने T20 WC में की धोनी के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, इतिहास रचने की दहलीज पर

माइकल वॉन ने X पर लिखा, ‘यह कॉम्पिटिशन और क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है.. हमें भी चाहिए कि वे किसी तरह जल्द ही टेस्ट सीरीज़ खेलें.. UK 3 मैचों की सीरीज़ होस्ट करने के लिए एक बढ़िया जगह होगी।’

बता दें, 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार कोई द्वीपक्षीय सीरीज खेली गई थी। राजनेतिक तनाव की वजह से अब दोनों देश मल्टी नेशन टूर्नामेंट में ही खेलते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से मल्टी नेशन टूर्नामेंट में भी दोनों टीमों के बीच तरह-तरह का तनाव पैदा हो रहा है।

ऐसे में आगामी कुछ समय में तो माइकल वॉन की यह मांग पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
T20 World Cup 2026 India Vs Pakistan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।