बुमराह-चक्रवर्ती IN; इस प्लेयर की चोट के चलते टेंशन में सूर्या-गंभीर, देखें IND vs PAK मैच की प्लेइंग XI

India vs Pakistan probable playing 11- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में सूर्यकुमार यादव भारतीय प्लेइंग XI में कम से कम 2 बदलाव कर सकते हैं। बुमराह-चक्रवर्ती की वापसी तय है, मगर अक्षर पटेल की चोट पर कोई अपडेट नहीं है।

India vs Pakistan probable playing 11- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर-4 का हाईवोल्टेज मुकाबला आज दुबई में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर की जोड़ी इस मैच के लिए भारतीय प्लेइंग XI में कम से कम दो बदलाव कर सकती है। भारत ने ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मैच अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेला था जहां की कंडीशन तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करती है। मगर अब मैच दुबई में है तो भारत फिर से अपने स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करना चाहेगा। हालांकि भारतीय टीम की टेंशन अक्षर पटेल की चोट ने बढ़ाई हुई है। अगर अक्षर पटेल पाकिस्तान के खिलाफ मैच से बाहर होते हैं तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।

बता दें, ओमान के खिलाफ मैच के दौरान कैच पकड़ते समय अक्षर पटेल के सिर में चोट लगी थी। वह ग्राउंड पर गिर गए थे। चोट लगने के बाद वह फील्ड से बाहर चले गए थे और फिर नहीं लौटे। अक्षर ने ओमान के खिलाफ सिर्फ 1 ही ओवर डाला था, वहीं बल्ले से 13 गेंदों पर 26 रनों का योगदान दिया था।

अक्षर पटेल की जगह कौन? अगर अक्षर पटेल पाकिस्तान के खिलाफ मैच से बाहर होते हैं तो अर्शदीप सिंह या फिर हर्षित राणा को टीम में बनाया रखा जा सकता है। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने ओमान के खिलाफ मैच खेला था। हर्षित ने दिखाया था कि वह बॉलिंग के साथ अंत में कुछ बड़े शॉट लगाने का भी माद्दा रखते हैं। वहीं अर्शदीप भारत के टी20 के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। उन्होंने ओमान के खिलाफ 100 विकेट भी पूरे किए, वह ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। अब देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट क्या फैसला लेता है।

जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी तय ओमान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों की प्लेइंग XI में वापसी तय है। अगर अक्षर पटेल फिट होते हैं तो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को बाहर बैठना पड़ेगा। वहीं अक्षर अनफिट पाए जाते हैं तो किसी एख तेज गेंदबाज को मौका मिल सकता है।