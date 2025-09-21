India vs Pakistan Pitch Report Asia Cup Super 4 Match 21 Sep Dubai International Cricket Stadium T20I Record Toss Update IND vs PAK Pitch Report: दुबई की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज और किसे मिलेगा फायदा? जानें, Cricket Hindi News - Hindustan
IND vs PAK Pitch Report: दुबई की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज और किसे मिलेगा फायदा? जानें

IND vs PAK Pitch Report: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 का दूसरा मैच आज दुबई में खेला जाना है। बताया जा रहा है कि यह मैच उसी पिच पर होगा जिस पिच पर 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान ने मैच खेला था।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 10:16 AM
IND vs PAK Pitch Report: इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मैच आज दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। India vs Pakistan मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा- आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे। एशिया कप में यह भारत और पाकिस्तान की दूसरी भिड़ंत होगी, पहली बार जब ग्रुप स्टेज में यह दोनों टीमें भिड़ी थी तो भारत ने आसान जीत दर्ज की थी, मगर मैच के बाद हैंडशेक के मुद्दे को लेकर खूब बवाल मचा था। अब देखना होगा कि दूसरी बार जब भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होगा तो माहौल कैसा रहता है। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पिच रिपोर्ट

क्रिकब्ज की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर-4 का मैच उसी पिच पर होने वाला है जिस पिच पर इन दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज का मैच खेला था। यह मैदान की सेंटल विकेट होने वाली है जिसके दोनों ओर बाउंड्री बराबर रहेगी। पिच एक दम सूखी और धीमी रहेगी जिससे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल सकती है। भारतीय स्पिन तिकड़ी इस पिच पर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। मैच शुरू होने के समय तापमान 35 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन शहर में शामें एक हफ्ते पहले की तुलना में पहले से ही ठंडी हैं।

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम T20I रिकॉर्ड और आंकड़े

मैच- 99

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच- 48 (48.48%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 51 (51.52%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 57 (57.58%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 42 (42.42%)

हाईएस्ट स्कोर- 212/2

लोएस्ट स्कोर- 55

हाईएस्ट स्कोर रन चेज में- 184/8

प्रति विकेट औसत रन- 20.97

प्रति ओवर औसत रन- 7.31

पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर- 145

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हेड टू हेड

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट में अभी तक 14 मैच खेले गए हैं जिसमें टीम इंडिया ने 11 मैच जीतकर अपना दबदबा बनाया हुआ है, वहीं पाकिस्तान को भारत के खिलाफ तीन ही जीत मिली है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आखिरी टी20 2022 एशिया कप में ही जीता था।

