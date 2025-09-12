India vs Pakistan match tickets unsold Nearly 50 percent boycott or craze ended due to one sided games Asia Cup 2025 India vs Pakistan Match के आधे टिकट बिके ही नहीं, खत्म हो गया क्रेज या फैंस कर रहे बॉयकॉट?, Cricket Hindi News - Hindustan
India vs Pakistan match tickets unsold Nearly 50 percent boycott or craze ended due to one sided games Asia Cup 2025

India vs Pakistan Match के आधे टिकट बिके ही नहीं, खत्म हो गया क्रेज या फैंस कर रहे बॉयकॉट?

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का फैंस शायद बॉयकॉट कर रहे हैं, तभी तो 14 सितंबर को एशिया कप में होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के करीब आधे टिकट अभी बिके नहीं हैं। टिकटों के खरीदार ही नहीं मिल पा रहे।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 02:22 PM
इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो और टिकटों के लिए मारामारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि, अब ये हकीकत बदलने वाली है। पिछले दो-तीन दशक से भले ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के टिकट के लिए जबरदस्त क्रेज फैंस के भीतर देखा जाता हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एशिया कप 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को लीग मैच होना है। दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच है, लेकिन दो दिन पहले तक मैच के 50 फीसदी के करीब टिकट अनसोल्ड हैं। इसके पीछे के कारणों को समझते हैं।

दरअसल, भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा है, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के टिकट मैच से पहले तक उपलब्ध रहने वाले हैं। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज रहता था, लेकिन एशिया कप 2025 के मैच के दौरान ऐसा शायद देखने को मिलने वाला नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 50 फीसदी टिकट इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बिके नहीं हैं। इसका पहला कारण ये हो सकता है कि भारतीय फैंस इस मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं और वे बीसीसीआई, भारत सरकार, एशियन क्रिकेट काउंसिल और पूरी क्रिकेट बिरादरी को दिखाना चाहते हैं कि वे इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी भी स्तर पर क्रिकेट देखना पसंद नहीं करेंगे।

ऐसा इसलिए भी हो रहा है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में पहलगाम में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने 26 मासूमों की जान ली थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा नहीं थी, लेकिन दोनों छोर से गोला बारी, एयरस्ट्राइक जारी थी। भारत ने बहुत नुकसान पाकिस्तान का किया था। ऑपरेशन सिंदूर ने भी पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और इन हमलों की रोकने की गुहार लगाई। भारत सरकार मान गई।

उधर, भारतीय क्रिकेट फैंस इस बात से नाराज थे कि भारत सरकार और बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार नहीं किया। यही नाराजगी अब टिकट विंडो पर दिख रही है। जिस मैच के लिए ब्लैक में टिकट मिलते थे, उस मैच के लिए टिकट बिक नहीं पा रहे। भारतीय फैंस उस समय बहुत खुश थे, जब रिटायर्ड इंडियन क्रिकेटरों ने लीजेंड्स लीग में पाकिस्तान के खिलाफ लीग मैच और फिर सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया था। हालांकि, इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा नहीं हो रहा।

दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का क्रेज इस वजह से भी कम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अब उस दर्जे की है नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने पिछले 5 व्हाइट बॉल गेम एकतरफा अंदाज में जीते हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की टीम भारत को टक्कर नहीं दे पाती। पाकिस्तान के फैंस भी इस बात से नाराज रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी नाराजगी आप हर मैच के बाद देख सकते हैं।

