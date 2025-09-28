IND vs PAK Live Telecast: सोनी लिव छोड़िए…इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल का फ्री में ऐसे उठाएं लुत्फ

India vs Pakistan Live Telecast Asia Cup 2025 Final- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा।

India vs Pakistan Live Telecast Asia Cup 2025 Final- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल आज यानी रविवार, 28 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। IND vs PAK फाइनल भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा- आधा घंटा पहले यानी साढ़े सात बजे मैदान पर उतरेंगे। सूर्या ब्रिगेड इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार -ग्रुप स्टेज में 7 विकेट से और सुपर-4 में 6 विकेट से- धूल चटा चुकी है। ऐसे में आज उनकी नजरें पाकिस्तान पर तीसरा और आखिरी वार कर ट्रॉफी उठाने पर होगी। आईए एक नजर भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

भारत बनाम पाकिस्तान लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल कहां खेला जाएगा? India vs Pakistan एशिया कप 2025 का फाइनल आज यानी रविवार, 28 सितंबर को खेला जाएगा।

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final कहां खेला जाएगा? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs Pakistan एशिया कप 2025 का फाइनल कितने बजे शुरू होगा और टॉस कब होगा? IND vs PAK Asia Cup 2025 Final भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा- आधा घंटा पहले यानी साढ़े सात बजे मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल का लाइव टेलिकास्ट कहां होगा और फ्री में IND s PAK मैच कैसे देखें? India vs Pakistan एशिया कप 2025 फाइनल मैच का लुत्फ आप सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर उठा सकते हैं। वहीं फ्री में IND vs PAK मैच आज DD Sports पर उठा सकते हैं।

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग आप Sony LIV पर देख सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

India vs Pakistan फाइनल स्क्वॉड भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह , जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे