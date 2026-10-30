भारत बनाम पाकिस्तान हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस लाइव मैच कब, कहां और कैसे देखें लाइव? कितने बजे होगा टॉस

IND vs PAK हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस मैच आज मोंग कोक के मिशन रोड ग्राउंड पर खेला जाना है। भारतीय टीम के कप्तान क्रुणाल पांड्या है। पहले ये जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार को सौंपी गई थी, मगर उनका चयन फिर भारतीय टीम में हो गया।

भारत और पाकिस्तान के बीच आज क्रिकेट मैच होने वाला है। जी हां, टीम इंडिया की अगुवाई इस मैच में क्रुणाल पांड्या करेंगे जबकि पाकिस्तान के कप्तान 25 सााल के अब्बास अफरीदी होंगे। यह मैच हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट का होगा। 90s फैंस को यह टूर्नामेंट बहुत अच्छे से याद होगा। 2024 में इसकी एक बार फिर वापसी हुई थी, जहां पाकिस्तान चैंपियन बना था। 6-6 ओवर के इस टूर्नामेंट में भारत अपने अभियान का आगाज ही पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला खेलकर करने जा रहा है। पहले इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कप्तान तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार करने वाले थे, मगर उनका चयन भारतीय टी20 टीम में हो गया, तो ऐसे में यह जिम्मेदारी पांड्या को सौंप दी गई। आईए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस मुकाबले से जुड़ी अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

India vs Pakistan हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस मैच कब खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस मैच शुक्रवार, 30 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस मैच कहां खेला जाएगा? IND vs PAK के बीच हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस मैच मोंग कॉक के मिशन रोड ग्राउंड में होगा।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस

मैच कितने बजे शुरू होगा?

India vs Pakistan हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2026 मैच 11:45 AM IST पर शुरू होगा। टॉस मैच से 15-20 मिनट पहले होगा।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें? IND vs PAK हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस मैच का अभी कोई ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है।

भारत बनाम पाकिस्तान हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस मैच का लाइव स्ट्रीम कहां देखें? इंडिया और पाकिस्तान के बीच हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस मैच FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होगा।

क्या है हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट? हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस एक अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट है जो 1990 के दशक में शुरू हुआ था। यह हॉन्ग कॉन्ग के क्रिकेटरों और फैंस को टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखने का मौका देता था। यह इवेंट इसलिए बनाया गया था क्योंकि ICC एसोसिएट मेंबर होने के बावजूद, हॉन्ग कॉन्ग के पास दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए खिलाड़ियों के लिए प्लेटफॉर्म की कमी थी।

दूसरे एग्जीबिशन मैचों के उलट, हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस ने नेशनल टीमों के साथ एक सालाना "इंटरनेशनल" कॉम्पिटिशन के तौर पर खुद को सफलतापूर्वक स्थापित किया। क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जिससे टूर्नामेंट में स्टार खिलाड़ियों की एक बड़ी टीम आ सकी। यह टूर्नामेंट 1993 से 1997 तक हर साल और फिर 2001 से 2012 तक हुआ। फ्रेंचाइजी-बेस्ड T20 लीग के आने से इसका रेगुलर शेड्यूल रुक गया। 2017 में एक इवेंट के बाद, टूर्नामेंट को 2024 में फिर से शुरू किया गया।

इंडिया स्क्वॉड: नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी (विकेट कीपर), क्रुणाल पांड्या (कप्तान), शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, कुलवंत खेजरोलिया, टी नटराजन