India vs Pakistan Live Streaming Hong Kong Sixes 2025: हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस में IND vs PAK मैच आज, जानें कब शुरू होगा मैच

संक्षेप: India vs Pakistan Live Streaming Hong Kong Sixes 2025- हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आज खेला जाना है। IND vs PAK मैच भारतीय समयानुसार 1 बजकर 5 मिनट पर शुरू होगा।

India vs Pakistan Live Streaming Hong Kong Sixes 2025- हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस का आगाज आज यानी 7 नवंबर 2025 से होने जा रहा है। 6 खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट में इस बार कुल 12 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं, जिन्हें 3-3 के चार ग्रुप में बांटा गया है। भारत पूल सी में है जिसमें चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ कुवैत की भी टीम है। हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2025 के सभी मैच इस साल हॉन्ग-कॉन्ग के टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में खेले जाएंगे। बता दें, 1992 में हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस का पहला एडिशन एक प्रदर्शनी मैचों के रूप में खेला गया था, मगर फैंस में बढ़ती इसकी लोकप्रियता को देखते हुए यह जल्द ही एक सालाना इंटरनेशनल इवेंट बन गया। सिक्सेस 1992-1997 तक चला, 2001-2012 तक वापस आया, 2017 में कुछ समय के लिए फिर से शुरू हुआ, और 2024 में फिर से शुरू किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2025 में 12 टीमों के 3-3 के चार ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से टॉप-2 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। यहां से टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच शुरू होंगे। जो टीमें मुख्य ड्रॉ नॉकआउट के लिए क्वालीफाई नहीं पाएंगी वे अपनी अंतिम स्थिति निर्धारित करने के लिए बाउल और प्लेट फिक्स्चर मैच खेलेंगी।

आईए एक नजर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

India vs Pakistan हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2025 मैच कब खेला जाएगा? IND vs PAK Hong Kong Sixes 2025 मैच आज यानी शुक्रवार, 7 नवंबर को खेला जाएगा।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2025 मैच कहां खेला जाएगा? भारत बनाम पाकिस्तान हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2025 मैच टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में खेले जाएंगे।

India vs Pakistan हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2025 मैच कितने बजे शुरू होगा? IND vs PAK Hong Kong Sixes 2025 मैच भारतीय समयानुसार 1 बजकर 5 मिनट पर शुरू होगा।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2025 मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव? भारत बनाम पाकिस्तान हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2025 मैच का लाइव प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

India vs Pakistan हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2025 मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? IND vs PAK Hong Kong Sixes 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ भारतीय फैंस फैन कोड और सोनी लिव की ऐप पर उठा सकते हैं।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान Hong Kong Sixes 2025 स्क्वॉड भारतीय टीम: भरत चिपली, रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर/कप्तान), प्रियांक पांचाल, स्टुअर्ट बिन्नी, अभिमन्यु मिथुन, शाहबाज नदीम