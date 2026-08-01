IND vs PAK लीजेंड्स मैच कब, कहां और कैसे देखें LIVE? शिखर धवन-दिनेश कार्तिक होंगे एक्शन में

Indian Royals vs Pakistan Panthers LIVE Match: इंडियन रॉयल्स वर्सेस पाकिस्तान पैंथर्स एशियन लीजेंड्स लीग 2026 का 6ठा मुकाबला रविवार, 2 अगस्त को खेला जाना है। नोट कर लीजिए लाइव मैच की डिटेल्स।

Indian Royals vs Pakistan Panthers LIVE Match: इंडियन रॉयल्स वर्सेस पाकिस्तान पैंथर्स एशियन लीजेंड्स लीग 2026 का 6ठा मुकाबला रविवार, 2 अगस्त को खेला जाना है। भारत बनाम पाकिस्तान यह महामुकाबला लुसाका के लोटस स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर खेला जाएगा। शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना और हरभजन सिंह जैसे स्टार खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम जहां अपना पहला मैच जीतकर यहां आ रही है, वहीं पाकिस्तान को अपने ओपनिंग मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश टाइगर्स को 19 रनों से हराया था, वहीं पाकिस्तान पैंथर्स को एशियन स्टार्स के हाथों 85 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था। आईए एक नजर IND vs PAK मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर डालते हैं-

How To Watch India vs Pakistan Asian legends league 2026 LIVE Match

इंडिया रॉयल्स वर्सेस पाकिस्तान पैंथर्स एशियन लीजेंड्स लीग 2026 का 6ठा मैच कब खेला जाएगा? Indian Royals vs Pakistan Panthers एशियन लीजेंड्स लीग 2026 का 6ठा मैच रविवार, 2 अगस्त को खेला जाएगा।

IND vs PAK एशियन लीजेंड्स लीग 2026 का 6ठा मैच कहां खेला जाएगा? इंडिया रॉयल्स वर्सेस पाकिस्तान पैंथर्स एशियन लीजेंड्स लीग 2026 का 6ठा मैच लुसाका के लोटस स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर खेला जाएगा।

Indian Royals vs Pakistan Panthers एशियन लीजेंड्स लीग 2026 का 6ठा कितने बजे होगा शुरू? IND vs PAK एशियन लीजेंड्स लीग 2026 का 6ठा मैच भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे शुरू होगा।

इंडिया रॉयल्स वर्सेस पाकिस्तान पैंथर्स एशियन लीजेंड्स लीग 2026 का 6ठा मैच कैसे देखें लाइव? Indian vs Pakistan एशियन लीजेंड्स लीग 2026 के 6ठे मैच का मजा आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर उठा सकते हैं। वहीं IND vs PAK लाइव मैच आप ऑनलाइन फैनकोड की ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।

IND vs PAK स्क्वाड इंडियन रॉयल्स स्क्वाड- शिखर धवन, दिनेश कार्तिक (विकेट कीपर), ऋषि धवन, अंबाती रायडू, मनप्रीत गोनी, स्टुअर्ट बिन्नी, यूसुफ पठान, नमन ओझा, सुदीप त्यागी, सुरेश रैना, शाहबाज नदीम, फैज फजल, हरभजन सिंह, अनुरीत सिंह, शादाब जकाती, पवन नेगी

पाकिस्तान पैंथर्स स्क्वाड- उमर अकमल, मोहम्मद हफीज, सोहेल तनवीर, वहाब रियाज, अब्दुर रहमान, सईद अजमल, राहत अली, कामरान अकमल, शरजील खान, यासिर शाह, समी असलम, शोएब मलिक, राणा नईम अनव

बता दें, एशियन लीजेंड्स लीग का यह दूसरा सीजन है, जिसकी शुरुआत 30 जुलाई से हुई थी, वहीं फाइनल 10 अगस्त को खेला जाएगा। पहले सीजन में भारत उप-विजेता रहा था, फाइनल में एशियन स्टार्स के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।