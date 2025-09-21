India vs Pakistan Live Streaming: हॉटस्टार नहीं…यहां फ्री में देखें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर-4 मैच लाइव

India vs Pakistan Live Streaming- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप सुपर-4 का दूसरा मैच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7:30 बजे होगा।

India vs Pakistan Live Streaming- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मैच आज यानी रविवार, 21 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। IND vs PAK मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा- आधा घंटा पहले यानी 7 बजकर 30 मिनट पर मैदान पर उतरेंगे। इस हाईवोल्टेज मैच के दौरान कप्तानों और खिलाड़ियों के 'हैंडशेक' पर एक बार फिर सबकी नजरें रहेगी। भारतीय खिलाड़ियों ने ने 14 सितंबर को हुए मुकाबले के दौरान जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था तो उन्होंने इसको लेकर खूब हंगामा मचाया था। खैर मैच की बात करें तो भारतीय टीम विजय रथ पर सवार है और उनकी नजरें सुपर-4 का आगाज पाकिस्तान को रौंदकर करने पर होगी। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

IND vs PAK लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मैच कब खेला जाएगा? India vs Pakistan एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मैच आज यानी रविवार, 21 सितंबर को खेला जाएगा।

IND vs PAK Asia Cup 2025 सुपर-4 का दूसरा मैच कहां खेला जाएगा? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs Pakistan एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मैच कितने बजे शुरू होगा? IND vs PAK Asia Cup 2025 सुपर-4 का दूसरा मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा- 7:30 बजे मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव? India vs Pakistan एशिया कप 2025 के 6ठे मुकाबले का टीवी पर लाइव लुत्फ आप सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर उठा सकते हैं। वहीं डीडी स्पोर्ट्स पर आप भारत बनाम पाकिस्तान मैच को फ्री में लाइव देख सकते हैं।

IND vs PAK Asia Cup 2025 सुपर-4 के दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर-4 के दूसरे मैच का भारतीय फैंस लुत्फ SonyLIV पर उठा सकते हैं, हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग फ्री नहीं होगी, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। भारत बनाम पाकिस्तान लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर भी विजिट कर सकते हैं।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्क्वॉड भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा